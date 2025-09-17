Reazione a Catena, le Luminarie eliminano le Matricole e vincono grazie al presente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È già finita l’avventura delle giovani Matricole a Reazione a Catena. Il trio lombardo non è riuscito a reggere il confronto con le new entry chiamate “Luminarie”, che non solo hanno disputato una gran partita ma hanno anche conquistato una bella vincita. Intanto mancano pochissime puntate al termine di questa stagione di Reazione a Catena (qui per scoprire quando finisce il programma).

Chi sono le nuove campionesse di Reazione a Catena 2025: Pino Insegno preoccupato

Le new entry hanno dimostrato di essere una squadra molto preparata e coesa. Unite sotto il soprannome de “le Luminarie”, Paola, Antonella ed Ester vengono da Pisa. Due di loro, però, sono calabresi, precisamente di Crotone e Catanzaro. Siccome si sono laureate in Ingegneria Biomedica, hanno scelto di farsi chiamare “Luminarie” apposta. “Cominciano a tornare i medici. Sono preoccupato”, ha scherzato Pino Insegno una volta appresa l’ambizione professionale delle tre giovani ragazze.

Parole difficili all’Intesa Vincente delle Matricole

L’Intesa Vincente ha tradito gli ormai ex campioni, i quali si sono trovati davanti a una serie di difficili definizioni. Tra esse anche Joypad, Collanina, Bersaglieri, Alcaraz, tanto per citarne alcune. Ad ogni modo, le 4 parole indovinate non sono bastate a contrastare le 8 trovate dalle Luminarie.

Le nuove campionesse di Reazione a Catena hanno disputato una partita molto promettente, riuscendo a raccogliere un montepremi di 152.000 euro. Questa cifra ha subito svariati dimezzamenti al gioco dell’Ultima Catena.

La parola vincente e il montepremi conquistato dalle Luminarie

All’Ultima Parola vi erano in palio 9.500 euro. Le ragazze hanno deciso di comune accordo di comprare il Terzo Elemento. Per vincere 4.750 euro in gettoni d’oro bisognava trovare la parola da far combaciare con “Lucido” e “Disponibile”. Dopo un’attenta riflessione, in cui sono state vagliate diverse possibili soluzioni, alla fine le ragazze hanno deciso di puntare l’intero montepremi su “Presente”. Quando hanno appreso di aver vinto, Ester, Antonella e Paola hanno sorriso raggianti.