Reazione a catena, il programma riconvoca i concorrenti di 1 mese fa: ‘c’è stato un errore’

Ne sono accadute delle belle nella puntata del 24 luglio 2025 di Reazione a catena. È stato messo a segno un record non proprio strepitoso, con la vincita più bassa della stagione. Le campionesse sarnesi, infatti, hanno vinto per la terza volta consecutiva, anche se si tratta di una cifra piuttosto esigua. Ma l’evento del giorno è stato il ritorno di altri ex concorrenti, richiamati in gara dal programma per redimersi da un errore da loro commesso. Vediamo cosa è successo.

Reazione a catena richiama in gioco ex concorrenti per redimere un loro errore

‘Non è una fotocopia delle persone che sono già state qui’, con questa frase Pino Insegno ha confermato che i Quasi Venti sono degli ex concorrenti di Reazione a catena di quest’anno. Lido, Ginevra e Martina, hanno già partecipato al game show e, a quanto pare, a causa di un ‘misunderstanding’, ossia un malinteso della produzione, hanno avuto l’opportunità di rientrare in gioco.

Per scusarsi, il game show ha pensato bene di reinvitarli, a distanza di un mese esatto dalla loro partecipazione (era il 24 giugno e ai tempi persero contro le Trerapiste). Quindi, ancora una volta, Reazione a catena ha riaccolto degli ex concorrenti, gettando altra benzina sul fuoco in merito alle polemiche sorte in quest’ultimi giorni.

Le Giovediamoci vincono: la modestissima cifra

All’Intesa Vincente, le campionesse di Sarno hanno mostrato qualche difficoltà, ma nonostante ciò, gli sfidanti non sono riusciti ad approfittare della situazione. Ed è stato così che le Giovediamoci si sono riconfermate nel programma di mamma Rai. Questa volta sono partite con un montepremi basso: 93.000 euro. E indovinate un po’ quanto hanno vinto…

In un primo momento, parola dopo parola, il montepremi iniziale è sceso a 91 euro. Volendo dimezzare i rischi, le signore hanno comprato il Terzo Elemento scendendo ancora a 46 euro! Tra ‘Scarto’ e Romagna’, hanno optato per ‘Liscio’, vincendo quello che è il montepremi più basso della stagione di Reazione a catena!