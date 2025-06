Reazione a catena, la campionessa prima esulta e poi si rende conto di aver perso: la sua reazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Reduci dalla loro quarta vittoria, i Tiri Liberi hanno firmato l’ottava presenza a Reazione a catena. Ormai sono inarrestabili. Procedono speditamente, e nessuno sembra riuscire a fermarli. Lo stesso è accaduto anche nella puntata del 15 giugno 2025, con le sorelle Arianna, Jessica e Cristina. In questa puntata ne sono accadute di ogni nel corso dell’Intesa Vincente, inoltre, non è passata inosservata la reazione di Sabrina nel finale del gioco…

Reazione a catena, la puntata del 15 giugno 2025: succede di tutto all’Intesa Vincente

All’Intesa Vincente, le new entry sono andate nel pallone davanti alla parola ‘Cagliari’, non riuscendo a costruire una definizione e utilizzando subito il passo. Dopo molti alti e bassi, Jessica e le sue sorelle hanno raccolto un totale di cinque terminologie.

Pur avendo perso dei secondi di tempo alla Zot, i Tiri Liberi sono riusciti a riconfermarsi all’interno di questo game show, trovando 11 parole. Durante una definizione, Pino Insegno ha ricordato dei campioni dell’anno scorso, che più o meno gridavano come Sabrina. Molto probabilmente si riferiva alle Volta Pagina.

E non si può non sorvolare su quanto accaduto nel corso della definizione sui ‘Garibaldini’. ‘Chi – Piccolini – Mille – Seguendo – Giuseppe’, sentendo questa costruzione, Fabio si è mostrato confuso. Prima che potesse rispondere, Pino Insegno ha ripetuto la frase pronunciata dalla coppia di coniugi, permettendo al concorrente di individuare correttamente la parola ‘Garibaldini’.

La reazione della campionessa alla scoperta della parola vincente

Cifra grossa per i Tiri Liberi, che hanno raccolto ben 164 mila euro di montepremi. All’Ultima Catena, questa cifra è stata dimezzata fino a 41.000 euro. All’Ultima Parola, i campioni di Reazione a catena hanno concordato per l’acquisto del Terzo Elemento, assestando il montepremi a 20.500 mila euro. Tra ‘Via’ e ‘Piedino’, Sabrina e i suoi compagni hanno provato con ‘Corte’, ma la parola vincente era ‘Confidenziale’. Sabrina in un primo momento stava esultando, convinta di averla presa. Dopodiché ha mostrato tutta la delusione sul volto.