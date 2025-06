Reazione a catena, i Tiri Liberi vincono con il saluto: il montepremi conquistato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato incandescente per i telespettatori e i giocatori di Reazione a Catena. Archiviata l’amara delusione per la mancata vincita di 60.000 euro, nella sfida precedente, i Tiri Liberi hanno continuato il loro percorso. Questa volta, al cospetto di Pino Insegno è intervenuto un gruppo romano.

Reazione a catena, puntata 14 giugno 2025: Tiri Liberi vs Biliardini

Nella puntata di sabato 14 giugno 2025 di Reazione a catena, i Tiri Liberi hanno tagliato un traguardo: una settimana di presenza nel game show di Rai 1. Questa volta, Sabrina e i suoi compagni di gioco sono stati sfidati dai cosiddetti ”Biliardini’, un trio di Roma composto da Elettra e i fratelli Alessandro e Leonardo. Tutti loro sono appassionati del calcio balilla, il ché ha incontrato la meraviglia di Pino Insegno: ”è bellissimo il fatto di giocare un gioco dove ci si guarda in faccia, è incredibile. Riscopriamo l’analogico’.

Ecco quanto hanno vinto e la parola finale

All’Intesa Vincente, i primi a giocare sono stati i Biliardini, i quali hanno ‘zottato’ gli avversari conquistando dei secondi di tempo extra. Sono stati abbastanza bravi a trovare 7 parole. I Tiri Liberi, invece, partendo da 55 secondi, hanno chiuso il gioco in doppia cifra, ovvero con 10 terminologie.

Ancora una volta, Fabio, Sabrina e Luca sono tornati a giocare l’ultima fase di Reazione a catena. Questa volta dovevano difendere il montepremi di 110.000 euro. Tale cifra è stata dimezzate numerose volte, arrivando a 8.750 euro prima, e infine a 4.375 euro dopo l’acquisto del Terzo Elemento. Tra ‘Caro’ e ‘Bacio’, questo trio ha optato per la parola giusta: Saluto! E con questa sono quattro vittorie, per un totale di 27.438 euro in gettoni d’oro.