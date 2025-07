Reazione a catena: bis per le campionesse di Sarno, ma il web critica il programma di Pino Insegno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Archiviata la grande vincita della precedente puntata di Reazione a catena, le Giovediamoci hanno messo a segno il bis. Ancora una volta, queste signore si sono rivelate a dir poco strepitose nell’Intesa Vincente, dove hanno raccolto parecchie parole a discapito dei loro avversari. Pur essendo preparati, i Quarti d’Amore non sono riusciti a far fuori le attuali campionesse. Intanto, sui social, piovono critiche verso il programma a causa della selezione dei concorrenti!

Pioggia di critiche per Reazione a catena 2025

Questa annata di Reazione a catena è destinata a durare molto a lungo, ma già ha sollevato numerose critiche da parte del popolo del web. Oggetto delle lamentele è la scelta degli autori di richiamare in gara parecchi ex concorrenti. In queste settimane, infatti, si sono rivisti diversi volti già noti al programma di Rai 1. Basti pensare che persino le Giovediamoci sono delle veterane, o almeno lo sono due di loro. Claudia e Raffaella presero parte all’edizione di Reazione a catena del 2019, con Marco Liorni. Ai tempi si facevano chiamare le Maracas, e il terzo componente del gruppo era Anna. Quest’anno, al posto di quest’ultima c’è Luana. Ad ogni modo, vengono dalla provincia di Salerno, Sarno (Campania).

‘Queste non ce le toglieremo per un bel po’… assurda la partecipazione di ex-concorrenti. Se c’è carenza di partecipazione, vuol dire che è arrivata l’ora di chiudere la trasmissione’, ha lamentato una fan del game show.

‘Perché fanno concorrere sempre quelli che hanno partecipato a questa trasmissione, ma al momento dell’iscrizione ti chiedono se hai già partecipato e se hai parenti che hanno partecipato ad altri programmi allora è tutta una farsa’, ha detto un’altra utente.

Come è andata la puntata di Reazione a catena del 23 luglio 2025? La vincita aggiudicata dalle campionesse di Sarno

Tornando alla puntata del 23 luglio 2025, segnaliamo che dopo aver trovato 14 parole su 9 all’Intesa Vincente, le Giovediamoci si sono riconfermate campionesse. Questa volta dovevano difendere il montepremi di 119.000 euro, ma l’Ultima Catena non è stata molto facile. All’Ultima Parola, comprando anche il Terzo Elemento, sono sopravvissuti 3.719 euro. Pochi secondi dopo, questa cifra è andata a sommarsi a quella vinta il giorno prima, per un totale di vincita di 69.719 euro in gettoni d’oro. Questo secondo successo è arrivato grazie alla parola ‘Gianduia’, che combaciava sia con ‘Maschera’ che con ‘Crema’. Alle Giovediamoci non resta che fare il tris!