Reazione a Catena, i Vota Antonio non trovano il giusto ‘contatto’ e perdono

Archiviata la magnifica vincita della precedente puntata di Reazione a Catena, i Vota Antonio sono tornati a giocare con la speranza di fare il bis. Questa volta, Fabrizia, Luca e Francesco hanno accettato il metaforico guanto di sfida lanciato dai Tramezzini. Una battaglia che ha infiammato il preserale del 31 luglio 2025 di Rai 1!

Chi sono i Tramezzini: la puntata del 31 luglio 2025 di Reazione a Catena

I Tramezzini, così chiamati perché ogni mattina sono soliti fare la pausa caffè al bar e ordinano un tramezzino ciascuno. Roberta, Gabriele ed Elena, vengono tutti dalla provincia di Bologna. Studiano e lavorano insieme, quindi sono molto uniti. Peccato, però, che la loro Intesa Vincente non è stata per niente brillante.

Gli sfidanti confusi

Avevano più tempo rispetto agli avversari, ma i Tramezzini non sono riusciti neanche lontanamente ad avvicinarsi alle parole individuate dai napoletani. Basti pensare che i Vota Antonio hanno preso 14 parole, mentre le new entry solamente una. L’emozione ha sicuramente giocato loro un brutto tiro. Non solo non riuscivano a formulare correttamente le definizioni, ma sono parsi alquanto confusi sul regolamento. Più di una volta si sono lasciati sfuggire due parole alla volta, perdendo punti preziosi.

Disfatta per i Vota Antonio: la cifra persa e la parola finale

Congedati i Tramezzini, Pino Insegno ha mostrati all’altra squadra il loro montepremi di partenza. Al termine dei due ultimi giochi, la cifra è passata da 99.000 a 194 euro. Purtroppo non sono riusciti ad individuare la parole corretta tra ‘Elemento’ e ‘Positivo’, scegliendo erroneamente ‘Contatto‘ anziché quella giusta che era ‘Costruttivo‘. Ci riproveranno nella seguente puntata.