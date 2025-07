Reazione a Catena, i napoletani battono i Niente in Ordine e trovano il ‘condotto’ giusto: il montepremi vinto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cala il sipario sui Niente in Ordine, eliminati a Reazione a Catena nella puntata del 30 luglio 2025. I pugliesi non sono riusciti a difendere il loro titolo, ritrovandosi davanti una squadra ancora più forte e scaltra all’Intesa Vincente. Stiamo parlando di un trio campano chiamato ‘i Vota Antonio’. Queste new entry si sono davvero scatenate nel gioco delle parole, arrivando a un passo dal mettere a segno un record.

Chi sono i Vota Antonio, il trio che ha eliminato i Niente in Ordine

Come è intuibile, i Vota Antonio sono composti da membri napoletani. Luca, Francesco e Fabrizia hanno subito conquistato le simpatie del pubblico di Rai 1 attraverso la loro energia e il non prendersi troppo sul serio. Si fanno chiamare ‘i Vota Antonio’, come il marito di Fabrizia che ha allenato il team in vista della partecipazione al game show condotto da Pino Insegno. Oltre a ciò, hanno voluto inserire anche la loro napoletanità.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 30 luglio 2025

Quella di mercoledì 30 luglio 2025 sarà ricordata come una sfida tutta meridionale ad alto livello. Entrambe le squadre sono brave nel gioco de L’Intesa Vincente, ma i campani sono arrivati a mettere a segno il record del maggior numero di parole individuate. Purtroppo, all’ultimo secondo, la concorrente ha dato una risposta sbagliata, e i Vota Antonio sono passati all’ultima fase del gioco con 19 parole su 11, sancendo l’eliminazione definitiva dei Niente in Ordine!

Una bella vincita per i nuovi campioni di Reazione a Catena: ecco il montepremi

Fabrizia e i suoi compagni hanno debuttato all’Ultima Catena con un modesto bottino di 84.000 euro. Tale cifra, arrivata all’Ultima Parola e comprato il Terzo Elemento, è scesa a 5.250 euro. Tra ‘Vaso’ e ‘Diretto’, si celava il termine con le lettere iniziali e finali di ‘Co – o’. Dopo un’attenta riflessione, durante la quale sono state passate in rassegna una marea di possibili assonanze, i Vota Antonio hanno scommesso l’intero importo su ‘Condotto’. Qualche secondo di suspense e poi è arrivato il verdetto finale: ‘Condotto’ è la parola giusta!

Un debutto alquanto positivo per i tre napoletani, che proveranno a difendere il titolo di campioni nella puntata seguente. Riusciranno a fare il bis e a rimanere abbastanza a lungo a Reazione a Catena?