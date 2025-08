Reazione a Catena, i Vota Antonio colpiscono con riguardo: quanto hanno vinto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aria di festa a Reazione a Catena, che ha celebrato un nuovo trionfo. Era dall’inizio del mese che non si vedeva una vittoria e, ancora una volta, la Dea Bendata ha baciato i Vota Antonio. Questo trio napoletano ha regalato altre risate al pubblico di mamma Rai, insieme a Pino Insegno. Ma prima di arrivare a festeggiare, Fabrizia, Francesco e Luca si sono misurati contro le cosiddette “Teste Toste”.

Reazione a Catena, puntata del 5 agosto 2025: le Teste Toste provano a eliminare i Vota Antonio

Le Teste Toste è il soprannome scelto da Anna, Mariella e Guido. Anche loro, come i Vota Antonio, sono della Campania. Mariella viene da Baiano, in provincia di Avellino, Anna è di Acerra (Napoli), mentre Guido viene da Santa Maria a Vico (Caserta). Essendo tipi caparbi, che vogliono avere sempre ragione, hanno scelto un soprannome che li rappresentasse.

Catena dopo catena, si è arrivati al momento più atteso della trasmissione: l’Intesa Vincente.

I primi a mettere alla prova la propria intesa sono state le new entry. Con 55 secondi di tempo, le Teste Toste sono riuscite a scovare ben 8 parole. Un buon traguardo, ma non sufficiente a frenare l’avanzata dei Vota Antonio. Ancora una volta, Fabrizia, Francesco e Luca sono riusciti a difendere il loro titolo di campioni con appena una parola in più rispetto ai rivali.

Quanto hanno vinto stasera e in totale i campioni di Reazione a Catena

Questa volta, all’Ultima Catena, bisognava cercare di non dimezzare troppe volte il montepremi di partenza. Ma all’Ultima Parola si è passati da 138.000 a 4.313 euro, compreso l’acquisto del Terzo Elemento. Tra “Merito” e “Ospite”, il trio napoletano non ha mostrato dubbi nel propendere per la parola giusta, che era “RIGUARDO”. E con quest’altra vincita sono arrivati al traguardo dei 10.220 euro.