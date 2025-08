Reazione a Catena, camomilla indigesta per i Vota Antonio: Pino Insegno elogia i campioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua l’ascesa dei Vota Antonio a Reazione a Catena. Archiviata la sfortunata puntata della serata precedente, Fabrizia, Luca e Francesco hanno cercato il riscatto. Questa volta si sono confrontati con tre signore provenienti da Udine. La sfida è stata piuttosto brillante, perché stavolta i campioni del momento sono riusciti a raccogliere un ricco montepremi. Nel corso dell’Intesa Vincente, Pino Insegno ha speso parole d’elogio per gli attuali campioni.

Reazione a Catena, puntata 4 agosto 2025: sfida tra i Vota Antonio e le Penne Rosse

Le Penne Rosse, questo il soprannome scelto dalle sfidanti Stefania, Maria Francesca e Clarissa. In realtà hanno giocato in quattro, perché Clarissa è in dolce attesa. Sono tre insegnanti e la penna rossa è il loro tratto distintivo. Tutte e tre insegnano il tedesco, ma Clarissa anche lo spagnolo.

Fatte le presentazioni, i giochi sono partiti senza interruzione. Al fatidico momento dell’Intesa Vincente, le Penne Rosse sono state sfortunate perché sono riuscite a individuare appena 4 parole. Al contrario, i campioni originari della Campania, hanno raggiunto il traguardo delle 13 terminologie, oltre ad aggiudicarsi parole d’elogio da parte di Pino Insegno.

Pino Insegno elogia i campioni di Napoli

Il conduttore di Reazione a catena, non solo ha reputato elegante il modo di fare di Francesco, ma ha gradito la perspicacia di Fabrizia. La concorrente, infatti, riusciva a capire il senso delle formulazioni dei suoi compagni.

Finale amaro per i Vota Antonio: ecco quanto hanno perso

Rispetto alle altre sere, questa volta i Vota Antonio hanno racimolato un bel bottino: 152 mila euro. Questa grande cifra è stata dimezzata tante volte. All’Ultima Parola, dopo l’acquisto del Terzo Elemento, il montepremi era pari a 297 euro! Purtroppo hanno perso. Tra ‘Pianta’ e ‘Filtro’ hanno optato per ‘Camera’ anziché per ‘Camomilla’.

Insomma, stavolta ci voleva proprio una camomilla… per calmare la delusione. Ma il pubblico lo sa: finché c’è gioco, c’è speranza. E i Vota Antonio sono tutt’altro che finiti. Riusciranno a rifarsi nella prossima puntata?