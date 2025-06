Reazione a Catena, i Tiri Liberi vincono tanto e ingrossano il loro montepremi: pubblico stanco di loro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non c’è due senza tre, per i Tiri Liberi che hanno trionfato nuovamente in seguito ad una partita di Reazione a Catena abbastanza combattuta. E dopo ben tre serate consecutive di vittorie, il bottino di Sabrina, Fabio e Luca continua a crescere a vista d’occhio. Il trio del Friuli Venezia Giulia, infatti, è arrivato a totalizzare un montepremi da capogiro. Ma prima dei fatidici festeggiamenti, hanno battagliato con le Amiche in Toga…

Reazione a Catena, puntata 20 giugno 2025: Amiche in Toga vs Tiri Liberi

Le Amiche in Toga, sono le tre concorrenti che hanno sfidato i campioni del momento. Margherita, Mariasole e Federica, così chiamate perché sono delle giuriste. Vengono da Roma e si sono dimostrate unite e preparate. Peccato, però, che all’Intesa Vincente non sono riuscite a prevalere sui Tiri Liberi.

Le Amiche in Toga hanno fatto molti errori di formulazione, finendo per trovare e perdere parole in continuo. Alla fine, hanno preso sei parole ma non sono state ad eliminare i loro rivali. Per Sabrina, Luca e Fabio, sei parole all’Intesa Vincente, non sono niente di che. E infatti, sono riusciti a formulare correttamente ben otto definizioni.

Ecco quanto hanno vinto in tutto i Tiri Liberi a Reazione a Catena 2025

All’Ultima Catena, i Tiri Liberi si sono presentati con l’obiettivo di preservare il più possibile il montepremi da 128.000 euro. Hanno dimezzato solamente una volta e, dopo l’acquisto del Terzo Elemento, la vincita finale intascata dal trio friulano era di 32.000 euro. Tra ‘Ricco’ e ‘Salute’, Sabrina, Luca e Fabio hanno scommesso tutto su ‘Colorito‘. Con quest’altra vincita, in tutto hanno raggiunto quota 160.533 euro in gettoni d’oro!

Lamentele dai fan della trasmissione

I Tiri Liberi sono molto compatti e piuttosto bravi come gruppo. Tengono duro sin da quando è iniziata questa nuova edizione di Reazione a Catena. Il problema è che gran parte del pubblico del game show non li apprezza. Sui social si leggono svariate lamentele.

‘Se non fosse per Fabio da quel dì sarebbero andati a casa’, ha scritto una fan. ‘Sempre più antipatici, lei poi’, si è lamentata qualcun altra. ‘Che hanno fatto, un contratto con la produzione? Non se ne può più di questi tre’ ha scritto un altro utente. E c’è chi ha ricordato alcuni campioni dell’anno scorso, definendoli più capaci dei Tiri Liberi.

