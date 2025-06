Reazione a catena, i Tiri Liberi in disaccordo con Fabio che vuole rischiare: alla fine vincono di nuovo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A quasi due settimane dall’inizio di questa nuova edizione di Reazione a Catena, continuano a tenere banco i Tiri Liberi. Sabrina, Fabio e Luca non si sono fatti eliminare nemmeno dai nuovi sfidanti, soprannominati i Beach Boys. Ancora una volta, sono riusciti a vincere all’Ultima Parola, ma c’è stato un momento in cui Sabrina, Luca e Fabio non si sono trovati a voler fare lo stesso percorso.

Reazione a Catena, puntata 19 giugno 2025

I Beach Boys, gruppo composto da Alberto, Nicholas e Jacopo, sono stati gli sfidanti del 19 giugno di Reazione a Catena. Vista la loro bellezza, Pino Insegno ha chiesto se fossero dei modelli, in realtà lavorano in banca. In estate sono soliti prendere lo stesso ombrellone e fare tutti i giochi da spiaggia.

Avendo perso la Zot, le new entry hanno affrontato la loro prima e ultima Intesa Vincente con 55 secondi. Non sono partiti molto bene, infatti hanno incontrato diverse difficoltà. Alla fine hanno preso appena sei parole. I Tiri Liberi, alla loro dodicesima volta, non hanno perso smalto, chiudendo la partita con nove parole.

Congedati dalla trasmissione i Beach Boys, Pino Insegno ha mostrato ai campioni il montepremi racimolato nei precedenti giochi: 125.000 euro.

Ecco cosa è successo all’Ultima Parola e il montepremi vinto

’Ci dispiacerebbe buttare al vento anche 3.000 euro’ ha detto Sabrina, informando di comprare il Terzo Elemento. Ma Pino Insegno ha notato che Fabio era propenso a rischiare. Siccome i coniugi erano d’accordo sul dimezzare, alla fine la maggioranza ha prevalso. Ed è stato così che il trio si è ritrovato con 3.907 euro di montepremi finale. ‘Preparato’ e ‘Banco’, queste le parole da accostare a quella vincente. Sabrina, Luca e Fabio erano già propensi a dire ‘Farmaco’. Ed era proprio ‘Farmaco’ la parola giusta, quella che ha permesso ai Tiri Liberi di arrivare a racimolare 128.533 euro in gettoni d’oro. Vinceranno ancora?