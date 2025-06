Reazione a catena, i Tiri Liberi trionfano per la quinta volta: ”Se non è questa la parola, mi ritiro”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ci provano i Sotto Scacco, a fermare l’avanzata dei Tiri Liberi a Reazione a catena. Ma nemmeno questo giovane trio di Caserta è riuscito a fare la differenza. Ad ogni modo, la puntata si è rivelata fortunata per Sabrina, Luca e Fabio, che sono riusciti a vincere per la quinta volta!

Reazione a catena, puntata del 16 giugno 2025: Intesa Vincente disastrosa per i Sotto Scacco

Nona serata in gara per Sabrina, Fabio e Luca, reduci da una partita sfortunata in cui, per pochi istanti, credevano di aver vinto. E così, nella puntata di lunedì 16 giugno 2025, i Tiri Liberi ci hanno riprovato e questa volta hanno affrontato tre giovani universitari di Caserta: Francesco, Vincenzo e Giovanni, detti ‘Sotto Scacco’.

L’intesa vincente è stata a dir poco disastrosa per i ragazzi casertani, che sono riusciti a prendere due parole. Ormai collaudati ed esperti in questo gioco, i Tiri Liberi hanno raccolto un totale di nove terminologia, approdando all’Ultima Catena con 143.000 euro.

Fabio trova subito la parola vincente: il montepremi

All’Ultima Parola, Sabrina e i suoi compagni hanno concordato per l’acquisto del Terzo Elemento, cercando di limitare il rischio di perdere. Alla fine, il montepremi finale aveva un valore di 8.938 euro in gettoni d’oro. Tra ‘Ponte’ e ‘Aria’, Fabio non aveva alcun dubbio che la parola giusta fosse ‘Campata’. ”Se non è questa mi ritiro”, ha scherzato il concorrente. Del resto, questa è stata la prima parola che Fabio ha trovato. Pino Insegno ha fatto tremare il concorrente: ”Guardiamola insieme per l’ultima volta insieme a Fabio”. Ed era proprio ‘Campata’ la parola che ha permesso ai Tiri Liberi di festeggiare la loro quinta vittoria. E con questa, il trio ha raccolto un totale di 36.376 euro.