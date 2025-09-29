Reazione a catena, i pugliesi Cima di Rapa sfiorano il record, non comprano il Terzo Elemento e vincono da Pino Insegno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata una puntata piena di colpi di scena quella del 29 settembre 2025 di Reazione a Catena, dove il coraggio e l’istinto hanno premiato ancora una volta gli attuali campioni. I pugliesi Cima di Rapa, che da giorni dominano il gioco con grinta e simpatia, hanno sfiorato un record all’Intesa Vincente e, con una scelta sorprendente, si sono aggiudicati la loro quarta vittoria (qui per scoprire quanto hanno vinto nella precedente sfida). All’Ultima Parola, infatti, hanno deciso di osare: niente Terzo Elemento!

Niente da fare per i Dondolini, che crollano con i Cima di Rapa: il record sfiorato

Sul ring di Reazione a Catena si sono sfidati i campioni Domenico, Francesco e Daniela contro i freschi sfidanti Dondolini: Marco, Matias e Lorenzo. Un nome curioso che nasce dai ricordi d’infanzia, quando il gruppo si ritrovava nel loro paese natale, Bagno di Romagna, in Emilia-Romagna. “Ora ci siamo separati”, ha confessato il capitano, regalando al pubblico un pizzico di nostalgia.

La gara è stata un crescendo di emozioni. Il tempo è volato via in fretta e, dalle Parole Mancanti, si è arrivati all’Intesa Vincente, il momento più atteso dal pubblico di mamma Rai. I Cima di Rapa hanno davvero sfiorato l’impresa, avvicinandosi al record stagionale dei Vota Antonio (20 parole). Domenico e compagni si sono fermati a quota 18, trascinati dall’intuito di Daniela, che con la sua lucidità ha conquistato i complimenti di Pino Insegno: “Così si fa! Si gioca fino all’ultimo.” Per i Dondolini, invece, solo 5 parole indovinate.

I pugliesi non comprano il Terzo Elemento e trionfano

Archiviata la sfida con gli emiliani, è arrivato il momento clou. Il conduttore ha mostrato il ricco montepremi accumulato dai Cima di Rapa: 115.000 euro. Dopo l’Ultima Catena, il tesoretto si è ridotto a 3.594 euro. Ma il trio pugliese non si è lasciato intimorire: con sicurezza e un pizzico di follia, ha scelto di non comprare il Terzo Elemento e puntare tutto sulla parola “Portata”. La scelta si è rivelata vincente, regalando ai campioni la quarta vittoria e un totale da capogiro: 15.471 euro in gettoni d’oro.