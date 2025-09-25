Reazione a catena, buona la prima per i pugliesi Cima di Rapa: vincono con un ‘esposto’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una puntata carica di suspense è andata in onda il 25 settembre 2025 su Rai 1 con Reazione a catena. Il programma condotto da Pino Insegno, a poco più di una settimana e mezzo dalla conclusione, ha visto una nuova e bella vittoria con l’arrivo di inediti campioni. Per le precedenti Due più Una il percorso si è invece chiuso senza colpi di scena: Barbara, Eleonora e Sara hanno dovuto cedere il passo ai nuovi protagonisti, i “Cima di Rapa”. Quest’ultimi sono riusciti a conseguire la loro prima vincita grazie ad una parola interessante.

Chi sono i nuovi campioni di Reazione a catena

Il trio è formato da Domenico, Francesco e Daniela, chiamati così sia per la loro provenienza pugliese sia per un curioso gioco di parole: i due uomini arrivano da Corato, in provincia di Bari, mentre Daniela viene da Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Inoltre, uno di loro si chiama di cognome Cimadomo, ma tutti lo conoscono come Cima, e da qui è nato il simpatico soprannome.

Le Due più Una hanno mostrato buone capacità nei giochi e nell’Intesa Vincente, ma non sono riuscite a reggere il confronto. Mentre le ragazze hanno totalizzato sette parole, i Cima di Rapa sono riusciti a indovinarne dieci, imponendosi così come nuovi campioni.

Quanto hanno vinto i Cima di Rapa

L’avventura di Domenico, Francesco e Daniela è iniziata subito con il piede giusto: partendo da un montepremi di 145 mila euro, hanno affrontato l’Ultima Catena subendo tre dimezzamenti. Arrivati all’Ultima Parola, hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento per aumentare le possibilità di successo, presentandosi davanti al verdetto finale con 9.063 euro. La scelta tra “Lato” e “Illustrato” è ricaduta su “Esposto”, rivelatasi la parola giusta e quella della vittoria.

Un debutto fortunato per i Cima di Rapa: riusciranno a confermarsi anche nella prossima puntata?