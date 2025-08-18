Reazione a Catena, i Passatempi trionfano al processo e aumentano il loro totale di vincite

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua il cammino a Reazione a Catena dei Passatempi. I giovani campioni di Padova sono riusciti a resistere ancora per un’altra puntata, non facendosi fermare dai nuovi sfidanti chiamati ‘gli Albachiara’. Quest’ultimi sono una famiglia composta da papà Arturo, mamma Barbara e la figlia Martina. Il loro soprannome di squadra deriva dall’altra componente della famiglia, la piccola Chiara che è nata nello stesso giorno del noto cantautore Vasco Rossi. Ma nemmeno questi concorrenti dell’Emilia Romagna sono riusciti a frenare l’avanzata di Bruno, Andrea e Leonardo, i quali sono riusciti a raccogliere un ricco montepremi e a vincere per la quarta volta!

Reazione a Catena, puntata del 18 agosto 2025: gli Albachiara provano ad eliminare i Passatempi

All’Intesa Vincente, la battaglia fra le due squadre ha regalato tanta suspense al pubblico di mamma Rai. Gli sfidanti emiliani sono riusciti a raccogliere giusto sei definizioni. I campioni, invece, sono andati oltre trovando otto parole.

Avendo disputato una gara positiva, i Passatempi sono arrivati a raccogliere la bellezza di 127 mila euro. Questo montepremi di partenza è stato dimezzato diverse volte, sia all’Ultima Catena che all’Ultima Parola.

Quanto hanno vinto stasera e in totale i campioni di Reazione a Catena

In seguito all’acquisto del Terzo Elemento, i ragazzi di Padova si sono ritrovati con la possibilità di mettere mano su 3.969 euro. Tra ‘Fase’ e ‘Sotto’ si celava la parola con le lettere iniziali e finali ‘Pr – o’. Dopo essersi consultati fra di loro, vagliando tutte le possibili terminologie, alla fine hanno deciso di optare su: ‘Processo’. Con questo quarto trionfo, Bruno e i suoi compagni hanno raggiunto quota 51.844 in gettoni d’oro!