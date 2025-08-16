Reazione a Catena, la mossa audace dei Passatempi regala loro un montepremi vertiginoso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La fortuna aiuta gli audaci, recita un vecchio detto, e i Passatempi ne hanno dimostrata tanta. Nella puntata del 16 agosto 2025 di Reazione a Catena, per la prima volta in questa stagione una squadra ha scelto di non acquistare il Terzo Elemento all’Ultima Parola, nonostante un ricco montepremi in gioco. Una decisione coraggiosa, che si è rivelata vincente.

Reazione a Catena, i Passatempi non si fermano neanche con le Giradischi

A sfidare Bruno, Leonardo e Andrea sono state le “Giradischi”, tre ragazze umbre legate dalla passione per la musica anni ’80 e ’90. Valentina, Alessia e Annalisa, provenienti da Assisi, hanno provato a insidiare i campioni, ma all’Intesa Vincente si sono fermate a 7 parole, senza riuscire a raggiungere il traguardo delle 9 necessarie.

La mossa coraggiosa dei campioni di Reazione a Catena: a quanto ammonta la vincita

I Passatempi hanno così confermato il loro titolo, approdando all’Ultima Catena con 97.000 euro. Dopo alcuni dimezzamenti, il montepremi è sceso a 24.250 euro. A quel punto i tre ragazzi hanno fatto la scelta più rischiosa: non comprare il Terzo Elemento, convinti da una sola parola che li persuadesse davvero, “Dritta”.

Pino Insegno ha ascoltato le loro motivazioni, ha mostrato quale sarebbe stato il Terzo Elemento e ha mantenuto alta la suspense fino all’annuncio finale: la parola vincente era proprio “Dritta”. Per i Passatempi è arrivata una nuova, entusiasmante vittoria da 24.250 euro in gettoni d’oro.