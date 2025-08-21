Reazione a Catena, i Passatempi e la cottura vincente: quanto hanno raccolto in tutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua l’avventura dei Passatempi a Reazione a Catena, che va avanti dal 12 agosto. Bruno, Leonardo e Andrea sono riusciti a mettere mano su una nuova somma, gonfiando ulteriormente il loro bottino di vincite totali. Ma hanno rischiato di pareggiare contro gli sfidanti umbri, i cosiddetti “Apicolti”. Vediamo che cosa è successo e a quanto ammonta la vincita di questa puntata!

Reazione a Catena, puntata 21 agosto 2025

Nella puntata del 21 agosto 2025, Bruno, Leonardo e Andrea hanno battagliato contro tre nuovi sfidanti provenienti da Umbertide, un paese situato nella provincia di Perugia in Umbria. Si fanno chiamare “gli Apicolti” per via del loro amore per le api. Gloria, Emanuele e Gabriele sono legati da una bella amicizia.

Terminate le presentazioni, Pino Insegno ha dato il via ai giochi con le Parole Mancanti. Musica e divertimento non sono mancati, intrattenendo il pubblico di mamma Rai fino al momento più atteso della puntata: L’Intesa Vincente.

Gli Apicolti provano a fermare i Passatempi

L’Intesa Vincente, ancora una volta, si è rivelata una battaglia sudata per i Passatempi. Questa volta, Bruno e i suoi amici dovevano trovare almeno 5 parole. Allo scadere dei secondi sono riusciti a chiudere la partita con 6 definizioni, riconfermandosi campioni del game show per la decima volta.

La parola finale, la sesta vincita e il montepremi totale dei campioni di Reazione a Catena

Questa volta, il montepremi da difendere era di 135.000 euro. All’Ultima Parola, dopo l’acquisto del Terzo Elemento, la cifra finale è scesa a 2.110 euro. Tra “Preparazione” e “Punto”, i ragazzi hanno scommesso tutto sulla parola “Cottura”, riuscendo a coronare il loro sesto trionfo. Dati alla mano, in tutto, i Passatempi hanno raccolto un ammontare di 54.838 euro in gettoni d’oro. Attualmente sono la terza squadra con più vincite, preceduti dai Tiri Liberi ( 162.533 euro) e dalle Giovediamoci (69.765 euro).