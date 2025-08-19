Reazione a Catena, 5ª vincita per i Passatempi che vanno due volte allo spareggio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ad una settimana di distanza dal loro debutto a Reazione a Catena, i giovani campioni di Padova hanno raccolto già la loro quinta vincita. Si tratta dei Passatempi, trio composto da Bruno, Andrea e Leonardo. Questa del 19 agosto 2025 è stata una sfida piuttosto avvincente, caratterizzata da un doppio spareggio che ha rischiato di far fuori Bruno, Andrea e Leonardo. A mettere in difficoltà i Passatempi sono stati altri tre giovani ragazzi detti “i Colpi Alti”.

Reazione a Catena, puntata 19 agosto 2025: i Passatempi rischiano l’eliminazione e vanno due volte allo spareggio

I Colpi Alti, anche loro, come i Passatempi, studiano all’università. Vengono da un piccolo paese della provincia di Bergamo, Calcinate. Lorenzo è fresco di laurea in cinema. Roberto studia ingegneria delle tecnologie per la salute, biomedica, invece Amos studia fisioterapia.

I giochi tra le due squadre sono stati a dir poco avvincenti, ma mai quanto L’Intesa Vincente. Sia i Passatempi che i Colpi Alti hanno trovato il medesimo numero di parole. Da regolamento sono andati allo spareggio, che premia il team più veloce a trovare la definizione. Ancora una volta, entrambe le squadre hanno impiegato i medesimi secondi, e quindi è stato ripetuto lo spareggio. Questa volta i Passatempi sono riusciti a difendere il loro titolo di campioni, accedendo alla fase finale del game show di Rai 1.

Quanto hanno vinto i campioni di Reazione a Catena e il montepremi totale

Partendo da un alto montepremi di 120.000 euro, Bruno, Andrea e Leonardo si sono ritrovati a dimezzare tantissime volte, arrivando all’Ultima Parola con 1.875 euro. Questa cifra è stata ridimensionata per comprare il Terzo Elemento. A questo punto, in palio vi erano 938 euro, che poco dopo sono finiti nelle tasche dei ragazzi. Grazie alla parola “Strumento”, che ben combaciava con “Pace” e “Piano”, i Passatempi hanno festeggiato il loro quinto trionfo, totalizzando 52.782 euro di vincite!