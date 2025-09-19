Reazione a Catena, i Pane e Miele mettono a segno il 2° trionfo, ma la vincita è bassissima

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puntata dal finale modesto a Reazione a Catena. Gli sfidanti del 19 settembre 2025 sono stati i Pane e Miele (qui per scoprire quanto hanno vinto nella precedente puntata) e i Tris di Mare. Ne è venuta fuori una sfida avvincente, culminata in maniera a dir poco spiazzante!

Reazione a Catena, sfida tra i Pane e Miele e i Tris di Mare

Si fanno chiamare Tris di Mare perché vivono in zone marittime. Carola, Andrea e Rossella, infatti, vengono dalla Puglia, in provincia di Bari. Carola e Andrea sono fidanzati da parecchio tempo, mentre Rossella è una loro amica che fa la psicologa. Il capitano della squadra è un funzionario amministrativo della Pubblica Amministrazione, mentre la sua fidanzata è una fotografa di famiglia.

L’Intesa Vincente ha riconfermato campioni i Pane e Miele, che hanno superato le 3 parole della squadra sfidante riuscendo a individuarne addirittura 11.

La vincita piccolissima dei Pane e Miele: ed ecco quanto hanno intascato in tutto

Questa volta, i campioni sono partiti da un montepremi di 146.000 euro, ma hanno avuto diverse difficoltà nel corso dell’Ultima Catena. Basti pensare che all’Ultima Parola sono sopravvissuti solamente 286 euro! Il trio ha deciso di comprare il Terzo Elemento, non sentendosela di rischiare. A questo punto, in palio vi erano 143 euro in gettoni d’oro. Questa cifra è stata vinta grazie alla parola che ben combaciava con “Finale” e “Matura”: “Crescendo”. E con questo secondo trionfo, i Pane e Miele hanno racimolato un bottino di 23.143 euro!