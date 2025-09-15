Reazione a Catena, i nuovi campioni vincono con riguardo: Pino Insegno li loda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aria fresca a Reazione a Catena che, nella puntata del 15 settembre 2025, ha accolto in studio dei nuovi e giovani campioni. A sconfiggere i Doppia Coppia, che sono usciti di scena con un ricco souvenir di 56.141 euro in gettoni d’oro, sono stati i cosiddetti “le Matricole”. La loro energia contagiosa e la complicità costruita negli anni hanno reso possibile una vittoria che profuma di rivincita e di sogni da realizzare. Scopriamo insieme chi sono i nuovi campioni e come hanno ribaltato il gioco.

Chi sono i nuovi campioni di Reazione a Catena che hanno eliminato i Doppia Coppia

Le Matricole sono un trio composto dai giovani Matteo, Andrea e Tommaso. Provengono dalla Lombardia, chi da San Giuliano Milanese e chi da Pantigliate. Si conoscono dai tempi della scuola e sono piuttosto giovani. Il più piccolo del gruppo è Andrea, che ha 18 anni, mentre gli altri due ne hanno 19.

Veloci, uniti e simpatici, con queste “armi” le Matricole sono riuscite a spuntarla sui Doppia Coppia. All’Intesa Vincente, infatti, il trio milanese ha individuato 9 parole, mentre gli ex campioni di Reggio Emilia si sono fermati a 8. All’ultimo secondo avevano la possibilità di pareggiare, ma la concorrente non è riuscita a indovinare la parola, anche perché la costruzione dei suoi compagni di gioco era piuttosto complessa.

Ecco quanto hanno vinto le Matricole e qual era la soluzione dell’Ultima Parola: Pino Insegno loda i ragazzi

Con 93.000 euro, i nuovi campioni del game show di Rai 1 hanno disputato la loro prima Ultima Catena. Hanno dimezzato più volte, portando la cifra a 727 euro (dopo aver comprato il Terzo Elemento all’Ultima Parola). Tuttavia, sono stati bravi a capire quale fosse il giusto abbinamento tra “Occhio” e “Raiplay”: “Riguardo”.

“Bravi, la bellezza è questa. È importante la vincita, certo, ma è fondamentale trovare l’Ultima Parola”, ha detto Pino Insegno lodando l’entusiasmo dei tre ragazzi quando hanno appreso di aver vinto.