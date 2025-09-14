Reazione a catena, champagne per i doppia coppia che fanno il tris: quanto hanno vinto in tutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Reazione a Catena continua a regalare emozioni, sfide avvincenti e colpi di scena capaci di incollare i telespettatori allo schermo. La puntata del 14 settembre 2025 ha visto protagonisti tre giovani calabresi pronti a mettersi in gioco con entusiasmo e grinta. Dall’altra parte, però, si sono ritrovati davanti una squadra ormai consolidata, determinata a riconfermarsi all’interno del programma condotto da Pino Insegno. Si tratta dei Doppia Coppia, ormai presenti sullo schermo del preserale di Rai 1 da tre puntate, protagonisti di una nuova e ricca vincita che ha accresciuto il loro incasso!

Reazione a catena: sfida tra i Dopocena e i Doppia Coppia

I calabresi Chiara, Nikolas e Francesco sono stati gli sfidanti della puntata del 14 settembre di Reazione a Catena. Questo trio di Bisignano (Cosenza) si è fatto chiamare “i Dopocena” perché, in vista della partecipazione al game show di Rai 1, erano soliti incontrarsi proprio dopo cena per esercitarsi.

Non sono riusciti a spuntarla contro i Doppia Coppia, che si sono riconfermati campioni per la terza serata consecutiva. Per la terza volta, Luca, Serena e Samuele hanno trionfato e, in questa occasione, sono riusciti a portare a casa un montepremi davvero elevato. Dopo aver superato gli sfidanti all’Intesa Vincente, totalizzando ben 14 parole, i loro avversari si sono fermati a metà traguardo, congedandosi così da Pino Insegno.

Quanto hanno vinto in questa puntata e i tutto i campioni di Reazione a catena

All’Ultima Catena, i Doppia Coppia hanno cercato di difendere il montepremi iniziale di 102 mila euro, subendo un solo dimezzamento. All’Ultima Parola hanno poi scelto di acquistare il Terzo Elemento, riducendo la cifra a 25.500 euro. Di fronte all’associazione tra “Calcio” e “Coppa”, il trio ha optato per la parola “Champagne“, rivelatasi esatta. In sole 48 ore, questi talentuosi ragazzi di Reggio Emilia hanno conquistato un bottino complessivo di 56.141 euro in gettoni d’oro, suscitando grande entusiasmo anche sul web.