Reazione a Catena, i Niente in Ordine vincono ‘spesso’: il montepremi intascato

Per la quinta serata consecutiva, i Niente in Ordine si sono riconfermati campioni di Reazione a Catena. Nella puntata del 29 luglio 2025, Mimmo, Sonia e Carlo hanno affrontato Chiara, Isabella e Giulia. Nemmeno quest’ultime sono riuscite a spuntarla sugli attuali campioni. Infine è arrivata la quarta vittoria.

Reazione a Catena, puntata 29 luglio 2025

I Niente in Ordine hanno sfidato le Battute Pronte, tre signore Chiara, Isabella e Giulia, molto alte. Sono tutte e tre delle giocatrici di beach volley e vengono da Milano. All’Intesa Vincente, ancora una volta sono stati Mimmo, Carlo e Sonia a conquistare il pass per la fase decisiva del programma. Con 11 parole indovinate su 8, i Niente in Ordine hanno sancito l’uscita di scena delle Battute Pronte.

A quanto ammonta la vincita dei Niente in Ordine

Questa volta, il montepremi di partenza aveva valore di 108.000 euro. Mimmo e i suoi compagni hanno fatto il possibile per non dimezzarlo troppe volte, ma alla fine sono arrivati all’Ultima Parola con 422 euro. Determinati a non perdere neanche una sola possibilità di vincere, questo trio pugliese ha deciso di comprare il Terzo Elemento, scendendo a 211 euro. Tra ‘Pesante’ e ‘Alto’, hanno provato a infilare la parola ‘Spesso‘, che poi si è rivelata essere corretta. Con questa quarta vincita, i Niente in Ordine sono arrivati a raccogliere un bottino di 9.946 euro in gettoni d’oro.