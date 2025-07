Reazione a Catena, i Gira e Rigira trionfano e mettono a segno un nuovo record, il montepremi vinto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un duello serrato, colpi di scena a raffica e una vittoria liberatoria che ha infiammato il pubblico di Rai 1. La puntata di Reazione a Catena, andata in onda nel tardo pomeriggio del 19 luglio 2025, ha messo in scena uno scontro epico tra due squadre agguerrite: da una parte i campioni in carica, i toscanissimi Gira e Rigira, dall’altra gli energici Venticelli, in arrivo dal Piemonte. Il risultato? Una delle sfide più memorabili di questa edizione, culminata con un record clamoroso e una vincita tanto attesa quanto meritata.

Reazione a Catena, puntata 19 luglio 2025: Gira e Rigira Vs Venticelli

Già dalle prime battute si è capito che il clima sarebbe stato incandescente. I Venticelli – Maria Grazia, Milena ed Emanuele – hanno conquistato subito la simpatia del pubblico, raccontando con il sorriso la genesi del loro nome: durante le prime prove, Milena ha risposto “Fohn” alla domanda su quale vento soffiasse a Trieste. Un errore che è diventato il simbolo della loro squadra. Immancabili, nella sfida, i campioni del momento: i Gira e Rigira.

Il record

All’Intesa Vincente, si è entrati nel vivo di una battaglia che ha lasciato tutti col fiato sospeso. I Venticelli hanno segnato un ottimo 14, ma poi sono scesi in campo i Gira e Rigira… e hanno fatto la storia della stagione! Naishel, Ruben e Francesco hanno infilato 19 parole, polverizzando ogni previsione e regalando al programma un nuovo incredibile record. Il conduttore Pino Insegno, visibilmente sorpreso ed entusiasta, ha commentato: “Una puntata così capita di rado. Due squadre fortissime, una sfida da incorniciare.”

Quanto hanno vinto i campioni di Reazione a Catena?

I campioni toscani si sono presentati alla fase finale con un montepremi da 124.000 euro, pronti a giocarsi tutto. Dopo aver acquistato il Terzo Elemento, la cifra si è ridotta a 1.938 euro, ma la determinazione non è mai venuta meno. Davanti a loro, due indizi: “Coda” e “Sole”. La parola scelta? Lucertola. Nessuna esitazione. Nessun ripensamento. Solo una grande intesa e una fiducia totale.

Ed è lì che è arrivato l’urlo liberatorio. Esatta! I Gira e Rigira hanno finalmente spezzato la serie negativa degli ultimi giorni, centrando la loro prima vittoria assoluta. Un traguardo costruito con nervi saldi, riflessi pronti e una chimica perfetta tra i tre giovani toscani che, con la loro energia contagiosa, si sono conquistati un posto speciale nel cuore del pubblico. Che sia l’inizio di una lunga striscia vincente? Con questi presupposti, tutto è possibile. E intanto, Rai 1 festeggia una delle serate più emozionanti dell’estate.