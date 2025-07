Reazione a catena, i Gira e Rigira si aggiudicano una cifra molto importante e si emozionano: vinto un grosso montepremi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grandi emozioni a Reazione a catena. Ancora una volta, a stupire Pino Insegno e il pubblico di mamma Rai sono stati i giovani campioni del momento. I Gira e Rigira, con Naishel, Francesco e Ruben hanno faticato moltissimo con nuovi sfidanti, rischiando di andare allo spareggio all’Intesa Vincente, per poi commuoversi per il finale che sono riusciti a guadagnarsi grazie alla loro bravura e preparazione.

Puntata 20 luglio Reazione a catena: i Gira e Rigira rischiano lo spareggio

Nella puntata del 20 luglio di Reazione a catena, un nuovo trio ha provato a dare del filo da torcere ai Gira e Rigira: gli Abbronzati. Una squadra originaria di Fiumicino, da cui trae spunto il loro soprannome, composta da Mirko, Consuelo e Silvia

Tra un Catena Musicale e un’altra, si è finalmente arrivati al momento clou. Con L’Intesa Vincente si è decisa la squadra campione della puntata. I primi a giocarsi questa opportunità sono stati i Gira e Rigira. Dopo una falsa partenza, in cui i ragazzi di Prato hanno sprecato secondi e punti, finalmente sono riusciti ad ingranare la marcia trovando 9 parole. Soltanto 24 ore prima, questi campioni hanno messo a segno un record stagionale. Al turno degli sfidanti, i secondi a loro disposizione erano 60. Sono andati vicinissimi al pareggio, ma hanno sbagliato un raddoppio sul finale, concludendo la loro avventura con 5 parole su 9.

La maxy vincita conquistata dai Gira e Rigira e la commozione finale: le parole di Pino Insegno

All’Ultima Catena, questi giovani campioni sono stati bravissimi a non dimezzare il loro montepremi di 96 mila euro. All’Ultima Parola, dopo aver comprato il Terzo Elemento, sono scesi a 48.000 euro, una cifra alta. Ispirati dalla parola ‘Virgola’, che ben combaciava con ‘Curva’ e ‘Zero’, i Gira e Rigira hanno accolto come grande emozione la lieta notizia della loro seconda vincita. E dopo un’esultanza iniziale, i ragazzi si sono un po’ commossi. ‘Non sapete la felicità di vedere tre giovani carini e sensibili come voi vincere una cifra così importante. Complimenti’, queste le parole di Pino Insegno.