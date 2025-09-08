Reazione a catena, quinta vincita per gli Smamma: “papà paga il mutuo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata dell’8 settembre di Reazione a catena si è rivelata frizzante e ricca di soddisfazioni. In gara i campioni Smamma hanno affrontato i nuovi sfidanti, i “Passanti”. Ne è venuta fuori una partita a suon di giochi, musica e risate. C’è stato persino un divertente siparietto che ha coinvolto Marco, il papà di Marta e Sara. Infine, si è celebrata una vincita importante, con la squadra trionfante sempre più vicina al record stagionale.

Reazione a catena, i Passanti contro gli Smamma, e Pino Insegno ironizza: “un messaggio neanche troppo subliminale”

Nemmeno i tre ragazzi Francesco, Andrea e Pier sono riusciti a scalfire il muro innalzato dagli Smamma, che continuano a confermarsi protagonisti assoluti. Marco e le sue figlie hanno dimostrato ancora una volta grande sintonia, conquistando un bottino consistente in ogni fase del gioco. Dopo aver superato senza esitazioni le new entry lombarde all’Intesa Vincente, la famiglia di Varese è approdata all’Ultima Catena con 141 mila euro da difendere. Proprio durante l’Intesa Vincente, la parola “Mutuo” ha dato vita a un simpatico siparietto: le figlie, ridendo, hanno confessato che è il padre a occuparsene. “Ti hanno inviato un messaggio neanche troppo subliminale. Hai capito, papà? Chi paga il mutuo? Papà”, ha scherzato Pino Insegno.

Quanto hanno vinto stasera i campioni e quanto in totale

All’Ultima Catena, il montepremi è sceso da 141.000 a 17.625 euro dopo tre dimezzamenti. All’Ultima Parola gli Smamma hanno scelto di acquistare il Terzo Elemento, chiudendo con 8.813 euro. Tra “Castello” e “Imbambolato”, i campioni non hanno avuto dubbi sulla parola “Incantato”. Una cifra che si è aggiunta alle precedenti vittorie, portando il totale a 94.204 euro in gettoni d’oro. Con questo risultato, gli Smamma raggiungono il secondo posto nella graduatoria delle squadre più vincenti della stagione. Al comando restano i Tiri Liberi, forti di un montepremi da 162.533 euro. La domanda ora è inevitabile: riusciranno Marco e le sue figlie a infrangere anche questo record?