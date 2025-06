Reazione a catena, grossa vincita a 5 cifre per i Tiri Liberi: concorrente sbaglia la parola sullo scudetto del Napoli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I Tiri Liberi hanno tagliato il loro decimo traguardo, reduci dalla quinta vittoria che ha ingrossato ulteriormente il loro bottino. Ma è nella puntata del 17 giugno, che si è consumata la vincita più grande per questo trio. Intanto, non è passato inosservato l’errore di un concorrente in merito allo scudetto del Napoli…

Reazione a catena, puntata del 17 giugno 2025: lo sbaglio del concorrente sullo scudetto del Napoli

A Reazione a catena, sfida tutta Made in Friuli Venezia Giulia nella puntata del 17 giugno 2025. Da Pordenone sono arrivati tre giovani ragazzi, Sofia, Paolo e Marco, detti ‘Metti in pausa’ in onore della loro gioventù, quando erano soliti andare in biblioteca. Sofia e Paolo sono una coppia, mentre Marco è un loro caro amico, che ha praticamente visto sbocciare il loro amore.

I Tiri Liberi, invece, abitano a circa 25 km da Pordenone, per questo Pino Insegno ha ironicamente avvisato gli sfidanti di fare attenzione: ”Questa libera i serpenti” (riferito a Sabrina n.d.a).

Uno dei momenti più intensi si è verificato all’Intesa Vincente, quando la squadra rivale dei Tiri Liberi doveva trovare la parola ‘Scudetto’. ‘Cos’ha – vinto – Napoli’, questa era la costruzione scelta da Paolo e Sofia. ‘Scu… Campionato’: per un attimo, Marco stava dando la giusta risposta, ma poi ha cambiato idea. Il pubblico presente in studio si è fatto sentire, e Pino Insegno li ha calmati facendo presente che il concorrente ha ugualmente detto la cosa giusta visto che, del resto, il Napoli ha vinto il Campionato. Ovviamente la parola non è stata accettata.

Il montepremi più alto vinto dai Tiri Liberi: ed ecco quanto hanno raccolto in tutto

Ancora una volta, i Tiri Liberi sono riusciti a riconfermarsi come campioni, andando verso la loro sesta vittoria. Prima dell’Ultima Catena, avevano 118 mila euro da difendere e questa volta ci sono riusciti. All’Ultima Parola, hanno scelto di sacrificare metà cifra per scoprire il Terzo elemento, scendendo a 59.000 euro. Tra ‘Pieno’ e ‘Pronto’, non hanno avuto dubbi nel dire ‘Carico’. Pino Insegno si è avvicinato al trio per svelare insieme il verdetto finale. Sabrina, in attesa della fatidica rivelazione, non ha trattenuto le lacrime per poi esplodere gioiosamente quando ha appreso che ‘Carico’ era la parola giusta. E con questa sesta vittoria, i Tiri Liberi hanno intascato un totale di 95.376 euro in gettoni d’oro.