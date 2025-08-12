Reazione a Catena, i Passatempi fanno fuori gli Intrepidi e vanno all’Ultima Parola con un montepremi vertiginoso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cala il sipario anche sui simpatici Intrepidi di Padova, che nella puntata del 12 agosto hanno lasciato Reazione a Catena. Anna, Dino e Mariarita sono stati eliminati da tre giovani ragazzi soprannominati “i Passatempi”. Anche quest’ultimi vengono da Padova ed hanno dimostrato di essere abili nel gioco dell’Ultima Catena. Ma vediamo cosa è accaduto e quanto si sono portati a casa gli ex campioni del game show di mamma Rai.

Reazione a Catena congeda gli Intrepidi: ecco quanto hanno vinto in tutto

Neanche il tempo di affezionarsi, che già il pubblico di Reazione a Catena ha dovuto salutare gli Intrepidi. Quest’ultimi saranno ricordati, non solo per la loro simpatia, ma anche e soprattutto per l’insolito modo di giocare L’Intesa Vincente. Hanno sviluppato un loro metodo, fatto di sinonimi e contrari, basato per lo più su un gioco di memoria, e che gli ha portati a farsi ammirare da Pino Insegno. Sono usciti di scena con un “souvenir” di 20.032 euro.

I nuovi campioni, invece, sono Bruno, Andrea e Leonardo. Gli ultimi due vengono da Treviso, mentre il primo è di Rieti. Vivono a Padova, dove studiano e sono coinquilini. Andrea studia Bioingegneria, Bruno Astrofisica, e Leonardo Economia. Passano molto tempo libero insieme facendo cruciverba, giochi da tavolo, spritz, per questa ragione si sono fatti chiamare “i Passatempi”.

I Passatempi sono riusciti a trovare 9 parole, mentre gli ex campioni di Reazione a Catena non sono andati oltre le 4 parole. E dopo aver congedato gli Intrepidi, Pino Insegno ha fatto accomodare i giovani studenti per la sfida finale. Partendo da 83.000 euro, i ragazzi sono riusciti a non dimezzare questa cifra, portandola interamente all’Ultima Parola.

La sfida finale

In seguito all’acquisto del Terzo Elemento, il montepremi finale è sceso a 41.500 euro. Per vincere, i ragazzi dovevano capire cosa avessero in comune le parole “Completo” e “Impiegato”. Dopo un’attenta riflessione, i Passatempi hanno scommesso l’intero ammontare su “Corso”. Purtroppo hanno sbagliato perché la parola vincente era “Completo”. Un peccato per questo trio, che però cercherà il riscatto nella seguente puntata di Reazione a Catena. Riusciranno a vincere qualcosa?