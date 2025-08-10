Reazione a Catena, gli Intrepidi stupiscono Pino Insegno e svelano il segreto della loro intesa: vincita ricca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una ricca vincita è stata conquistata nella puntata del 10 agosto 2025 di Reazione a Catena. Questa volta, a darsi battaglia al cospetto di Pino Insegno, sono stati i piemontesi Tanarini e i veneti Intrepidi. Le new entry hanno subito conquistato l’attenzione del pubblico e del conduttore, non solo per la loro preparazione culturale ma soprattutto per la simpatia. Hanno lasciato a bocca aperta il conduttore e il pubblico di Rai 1 per come hanno giocato la loro Intesa Vincente, condita di risate!

Reazione a Catena saluta i Tanarini e proclama campioni gli Intrepidi

Per i Tanarini è già arrivato il momento di lasciare la scena ai prossimi campioni di Reazione a Catena. Gli Intrepidi, infatti, sono riusciti a spuntarla all’Intesa Vincente, dimostrando di avere le migliori armi a disposizione. Questo trio, composto principalmente da Anna, Mariarita e Dino, viene da Padova. Il loro soprannome ha un ché di geniale: sono ‘in tre da PD’, che suona un po’ come ‘intrepidi’. Una sorta di acronimo.

Il segreto degli Intrepidi svelato a Pino Insegno

All’Intesa Vincente si sono susseguite emozioni e tantissimo divertimento. Gli Intrepidi si intendevano alla grande, sorprendendo Pino Insegno che è arrivato a chiedere come facessero a capirsi tra loro. A rivelare il grande segreto di questa squadra è stata una concorrente: ‘Abbiamo fatto un corso per la memoria, essendo persone anziane’. Assistere a questo loro gioco è stato sia entusiasmante che esilarante, basti pensare che per far trovare la parola ‘Pasqua’, sono arrivati a formulare una semplice e impensabile costruzione: ‘Cos’è – Natale’.

Il montepremi vinto e la parola finale

Oltre che ad essere bravi all’Intesa Vincente e in tutti i giochi precedenti, gli Intrepidi sono andati bene anche all’Ultima Catena e all’Ultima Parola. Partendo da un montepremi di 137.000, sono arrivati ad aggiudicarsi la cifra di 17.125 euro in gettoni d’oro riuscendo a collegare le parole ‘Nero’ e ‘Camicia’ ad ‘Aglio’. Riusciranno a fare il bis e a strappare nuove risate al pubblico di Reazione a Catena?