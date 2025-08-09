Reazione a Catena, eliminate le Giù al Nord dopo le gaffe su Mike Bongiorno e Pechino: vinto ghiotto montepremi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per Giulia, Eleonora e Alice, l’avventura a Reazione a Catena è stata breve e sfortunata. Arrivate nella precedente puntata, dopo aver eliminato i Giramondo, le Giù al Nord non sono riuscite a resistere qualche giorno in più. A sancire la loro uscita di scena sono stati i Tanarini, i quali hanno conquistato una ricca vincita. Intanto il web non perdona le due gaffe commesse da una concorrente nel corso dell’Intesa Vincente!

Reazione a Catena, puntata del 9 agosto 2025: i Tanarini contro le Giù al Nord

Mauro, Daniela e Fabrizio, detti “i Tanarini” perché vengono da Borgo Tanaro nella provincia di Asti in Piemonte. Sono dei catechisti molto preparati, infatti all’Intesa Vincente hanno dimostrato di avere una solida affinità di gruppo. Pur avendo solo 55 secondi di tempo, le new entry sono riuscite a individuare 11 parole. Le Giù al Nord, invece, si sono incasinate un po’, soprattutto con l’errata definizione di “Buongiorno”. Giulia ha pensato al conduttore Mike Bongiorno, peccato che il cognome era diverso dalla terminologia da indovinare.

La gaffe sulla nota capitale cinese

Sempre Giulia ha commesso un’altra gaffe, questa volta a sfondo geografico. Dovendo far individuare alla compagna la parola “Pechino”, ha chiamato in causa il Giappone: “Cos’è – Capitale – Giappone – Cina”. Fortunatamente l’altra concorrente è riuscita a correggere l’errore, facendo sì che Alice indovinasse la parola corretta. In ogni caso, le ragazze si sono fermate a 10 parole su 11.

Quanto hanno vinto i nuovi campioni di Reazione a Catena: ghiotta cifra!

Partendo da un montepremi di 99 mila euro, i nuovi campioni di Reazione a Catena hanno cercato di non dimezzarlo troppe volte. All’Ultima Parola, compreso l’acquisto del Terzo Elemento, sono sopravvissuti 12.375 euro in gettoni d’oro. Per vincere questa ghiotta cifra, i concorrenti hanno dovuto cercare la parola da incastrare tra “Grazia” e “Con”. Dopo averci riflettuto un po’, hanno tentato il tutto per tutto con il termine “Piacere”. Qualche attimo di suspense e poi il verdetto di Pino Insegno: la parola vincente era… Piacere!