Reazione a catena, gli Appuntamenti conquistano la terza vittoria all’ultimo secondo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso della puntata di lunedì 7 luglio si sono scontrati due gruppi maschili. Il trio degli “Appuntamenti”, formato da Biagio, Leonardo e Riccardo si è scontrato con i “33 Giri“. Una partira intensa che inizialmente sembrava vedere le new entry in testa. Tuttavia all’Intesa Vincente la situazione si è ribaltata, consacrando la terza vittoria degli Appuntamenti.

Reazione a catena, puntata 7 luglio: l’arrivo dei 33 Giri

Il gruppo dei 33 Giri è formato da Alessio, Matteo e Lorenzo, ragazzi appassionati di musica, provenienti da Torino. I tre hanno giocato un’ottima partita, caratterizzata solo da qualche piccola gaffe. I giovani piemontesi hanno dimostrato di possedere tenacia e sangue freddo, riuscendo a gestire perfettamente la situazione.

Gli Appuntamenti strappano la vittoria agli avversari

Dopo il turno delle new entry, è arrivato il momento degli Appuntamenti. Il trio degli studenti romani è riuscito a trovare cinque parole come i loro avversari. La partita sembrava destinata a finire con un pareggio, considerato che mancava un solo secondo. Tuttavia proprio in quel brevissimo lasso di tempo, gli Appuntamenti sono riusciti a pronunciare una nuova parola, ottenendo il vantaggio sui 33 Giri. Questi ultimi, infatti, dovranno far ritorno a Torino.

La parola vincente e il montepremi

La parola vincente che ha permesso agli Appuntamenti di salvare il titolo di campione, era “fondato”. Bisognava trovare una parola di collegamento fra “giusto” e “club”, ed i ragazzi si sono accordati proprio sulla parola più indicata.

Per questa sera il trio romano ha accumulato un montepremi pari a 134 mila euro. All’Ultima Parola dopo aver deciso di acquistare il Terzo Elemento la somma finale si era abbassata sui 4.188 euro in gettoni d’oro. Grazie alla Parola Vincente sono arrivati a totalizzare 6.084 in gettoni d’oro. Una nuova vittoria per un gruppo affiatato e competente.