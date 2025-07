Reazione a Catena, esplode la polemica per i Gira e Rigira

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I Gira e Rigira stanno spadroneggiando a Reazione a Catena, nonostante siano praticamente al loro debutto. Il trio è formato da Naischel, Francesco e Ruben, tre giovani amici provenienti da Prato. I ragazzi si sono confermati campioni anche nella puntata del quiz show condotto da Pino Insegno, andata in onda sabato 19 luglio 2025. Per la prima volta, sono riusciti a completare con successo L’Ultima Catena, il momento clou del gioco, ma la soddisfazione per la prova superata è stata parzialmente smorzata dall’entità del premio portato a casa: una somma piuttosto contenuta rispetto alle attese, che ha lasciato i fan con un misto di entusiasmo e amarezza. Da notare come i tre amici toscani non siano degli sconosciuti nello show, in quanto già nel 2023, parteciparono nell’allora edizione condotta da Marco Liorni col nome I Nini di Nonno. Vista la loro bravura, la loro giovinezza e l’affiatamento dimostrato in studio, i Gira e Rigira si confermano al momento tra i campioni più chiacchierati della stagione. Il pubblico da casa, però, resta diviso: c’è chi li sostiene con entusiasmo e chi, soprattutto sui social, continua a mettere in discussione le loro abilità di gioco.

Reazione a Catena: Venticelli vs Gira e Rigira

Dopo aver eliminato le Pane al pane nella serata di venerdì, i Gira e Rigira sono tornati in studio per difendere il loro titolo, trovandosi di fronte una nuova squadra agguerrita: i Venticelli, trio piemontese composto da Mariagrazia, Milena ed Emanuele. Un nome insolito, il loro, nato da una simpatica gaffe di Milena durante le prove prima della partecipazione ufficiale, un piccolo incidente di percorso che ha lasciato il segno, trasformandosi in identità di squadra. Dopo le consuete presentazioni e qualche battuta di rito, Pino Insegno ha dato il via a una sfida ricca di colpi di scena, culminata in una manche di Intesa Vincente che difficilmente verrà dimenticata. Entrambi i team hanno dato prova di grande sintonia e velocità mentale, inanellando una serie impressionante di risposte esatte. Una performance così elevata non si vedeva da settimane nel quiz di Rai 1. Alla fine, però, sono stati ancora una volta i Gira e Rigira ad avere la meglio, chiudendo con un nuovo record stagionale: 19 punti. Ai Venticelli, purtroppo, non sono bastati i loro ottimi 14 punti, il punteggio più alto mai raggiunto da una squadra eliminata in questa edizione del programma. “Devo dire una cosa, è stata davvero una grande partita – ha commentato Insegno prima di salutare gli sfidanti – succede, ma non così spesso, di incontrare due squadre così forti.” Nonostante la vittoria e la conferma del titolo, per i Gira e Rigira non è stata una serata di sole lodi. Sui social, infatti, i commenti si sono scatenati subito dopo la messa in onda della puntata, dando vita a un acceso dibattito. In molti hanno criticato la difficoltà dell’Ultima Catena, giudicata da più utenti come eccessiva, al punto da compromettere la vincita finale, ritenuta troppo bassa rispetto all’ottima prestazione nella fase centrale del gioco. “Anche stasera i tre ragazzi sono stati massacrati. Che qualcuno faccia un’interrogazione parlamentare!” scrive ironicamente un telespettatore esasperato. E ancora: “La Rai è un servizio pubblico, ma a volte sembra che i soldi li regalino… e a volte che li nascondano bene”. C’è anche chi mette in discussione la coerenza del gioco: “Spessp catene vergognosamente facili, altre volte parole quasi impossibili. Non è molto chiaro il criterio”, mentre un altro utente non ha dubbi: “Ora mi sembrano un po’ bastarde ste parole”. Ma le critiche non si fermano al gioco: anche i campioni finiscono nel mirino. Se da una parte vengono lodati per l’affiatamento e l’intesa mentale, dall’altra c’è chi li giudica troppo macchinosi nella fase finale. “Non sanno giocare. Era l’unica parola possibile, dovevano buttarsi senza comprare”, scrive un fan deluso. E un altro aggiunge: “Fanno troppi giri mentali. Sono bravi, sì, ma nell’Ultima Catena si incartano”. Insomma, tra meme, ironia e recriminazioni, la rete si conferma ancora una volta il vero “quarto concorrente” del gioco, sempre pronta a dire la sua, spesso senza sconti.