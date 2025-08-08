Reazione a Catena, eliminati i Giramondo e Pino Insegno nomina Marco Liorni: ‘Ero sempre io, però’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tante emozioni nella puntata di venerdì 8 agosto di Reazione a Catena, in cui è stato nominato un ex conduttore della storica trasmissione di Rai 1. Pino Insegno, infatti, ha avuto modo di parlare di Marco Liorni. Nel frattempo, due squadre si sono date battaglia, arrivando a giocarsi il titolo di campioni allo spareggio dell’Intesa Vincente.

Chi sono le Giù al Nord: Reazione a Catena, puntata 8 agosto 2025

A sfidare i Giramondo, Cristian, Teresa e Daiana, sono state le Giù al Nord. Le tre sfidanti Giulia, Eleonora e Alice hanno raccontato di essersi conosciute a Milano, all’Università in cui studiano design. Vengono da varie parti d’Italia, chi da Reggio Calabria (Giulia), chi da Nibionno nella provincia di Lecco (Eleonora), e chi da Laurenzana in Basilicata (Alice). Proprio per queste ragioni si sono fatte soprannominare ‘Giù al Nord’.

Pino Insegno e la considerazione su Marco Liorni

All’Intesa Vincente, sia le Giù al Nord che i Giramondo hanno raccolto sei parole. Si è reso necessario procedere con lo spareggio, che premia la squadra capace di trovare la parola dell’Intesa in meno secondi possibile. A spuntarla sono state le new entry. Si segnala che nel corso del suddetto gioco è uscito il nome di Marco Liorni. ‘Chi – conduce – Reazione – A – Catena – Nel – Anno – Precedente’, questa è la formulazione errata composta dalle Giù al Nord. Marco Liorni, infatti non ha condotto questo game show l’anno scorso, in quanto c’era Pino Insegno. Quest’ultimo ha fatto presente l’inesattezza delle ragazze, per poi salutare il collega: ‘Ero sempre io, però. Stiamo parlando di un grande professionista, di un caro amico. Avrebbe potuto esserci anche lui qua. Tranquille. Quando parliamo di colleghi bravi, siamo tutti felici. Per cui, evviva’.

Come è finita questa puntata

Infine è arrivato il momento dell’Ultima Catena e dell’Ultima Parola. Dal montepremi iniziale di 72.000 euro, le ragazze sono arrivate ad ambire 18.000 euro di vincita. Purtroppo non sono riuscite a trovare un buon collegamento fra ‘Cassa’ e ‘Pattumiera’, scegliendo ‘Pesce’ anziché ‘Pedale’. Ritenteranno la fortuna nella prossima sfida.