[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Real Celle San Vito ambasciatore dell’abbraccio calcistico tra Puglia e Campania

La squadra del più piccolo paese pugliese si è fatta onore nel campionato di terza categoria campana di Benevento

Il bilancio della stagione, la soddisfazione di Mister Romano e della sindaca di Celle di San Vito Palma Maria Giannini

CELLE DI SAN VITO (Fg) – “É stata un’altra bellissima stagione durante la quale si sono consolidati i rapporti con la federazione e le squadre campane. Uno scambio reciproco di accoglienza e amicizia che per noi sono presupposti indispensabili, ancor prima dei risultati strettamente sportivi”. Con queste parole, Fabio Romano, allenatore e capitano del Real Celle di San Vito, ha commentato la stagione calcistica da poco conclusasi e che ha visto la squadra del paese più piccolo della Puglia piazzarsi settima nella terza categoria campana di Benevento. Il campionato è stato vinto dal Calvi piazzatosi primo in classifica con 47 punti. Ad accompagnarlo in seconda categoria il Baselice che, invece, ha vinto gli spareggi play-off. Il Real Celle di San Vito ha finito il campionato in settima posizione con 24 punti frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte. I gol fatti sono stati 33, quelli subiti 42. “A fine stagione il distacco dai play-off è stato di 10 punti, ma a un certo punto del campionato eravamo fra le prime cinque – ha proseguito Romano –. Non entrare nella griglia play-off è stato davvero un peccato ma ci siamo presentati alle partite più importanti molto rimaneggiati a causa di diverse defezioni dei nostri calciatori”.

A seguire le sorti della squadra di calcio cellese è stato un intero paese. Numerosi, infatti, i tifosi che nelle gare interne hanno riempito entusiasti gli spalti del piccolo stadio del paese. Anche per la prossima stagione il Real Celle di San Vito si iscriverà al campionato campano. “Siamo pronti per una nuova sfida carichi di gioia e di entusiasmo – ha concluso Romano –. Proveremo a raggiungere i playoff nella prossima stagione”.

Anche la sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini, non nasconde la propria soddisfazione per l’andamento della stagione calcistica della squadra del proprio paese.

“Sono davvero compiaciuta che la squadra di calcio, prima ancora dei risultati sportivi, si sia distinta per il fair play, visto che nella Coppa Disciplina ci siamo piazzati fra i primi 3 posti – ha dichiarato la sindaca Giannini -. Speriamo che anche per il prossimo campionato troveremo in Campania la stessa ospitalità e la stessa fattiva collaborazione della scorsa stagione”.

Nel 2022 la squadra di calcio cellese passò dalla terza categoria foggiana alla terza categoria di Benevento e, per questo passaggio, finì alla ribalta delle cronache nazionali e, precisamente, su Rai Tre, nel programma televisivo a diffusione nazionale “Il Settimanale”. Il servizio, a cura del giornalista pugliese Emiliano Cirillo, si intitolò “La squadra emigrante”.

Un passaggio effettuato soprattutto per abbattere i costi delle trasferte, diminuendo i chilometri da percorrere.

Nel 2023, invece, la squadra guidata dal capitano e allenatore, Fabio Romano, strinse un gemellaggio con il Loughgall, compagine irlandese che milita nella Premiership Nord Irlandese. La città di Loughgall, dopo che la squadra di calcio centrò la promozione in Premiership Nord Irlandese, venne alla ribalta delle cronache europee per aver sancito il record di città più piccola presente in un campionato di massima serie in tutta Europa.

La città di Loughgall, infatti, situata nella Contea di Armagh, a una sessantina di chilometri da Belfast, conta solo 280 abitanti, un numero che, seppur doppio rispetto a quello di Celle di San Vito, resta comunque modesto. Due piccolissime realtà unite da un rapporto di affetto e di fede comune verso il gioco più bello del mondo, il calcio.

Infine, l’anno scorso, tutta la parte finale della puntata di “Propaganda Live”, nella serata di venerdì 22 marzo 2024, è stata dedicata a Celle di San Vito e alla sua squadra di calcio. Diego Bianchi, conduttore della trasmissione, si collegò in diretta con Fabio Romano per commentare quanto era emerso nei giorni precedenti riguardo al possibile arrivo, come coach dell’undici cellese, del giornalista Giovanni Floris. Una proposta avanzata in diretta nazionale dalla trasmissione radiofonica “Protagonisti” di RTL 102.5. La sindaca Giannini e il capitano Romano, infatti, intervistati dall’emittente radiofonica, si erano detti disponibili ad affidare a Floris (che in quei giorni stava seguendo il corso per diventare allenatore) la guida tecnica della formazione che rappresenta il borgo nelle categorie dilettanti. Lo stesso giornalista, sempre in quei giorni, ringraziò la sindaca e la squadra per l’offerta.