RDS Showcase 2024 su Real Time: quando andrà in onda?

Finalmente ci siamo: RDS Showcase 2024 sarà trasmesso in TV su Real Time, con due appuntamenti in programma a dicembre. Quattro artisti di spicco saranno i protagonisti di questa edizione, esibendosi non solo con i loro successi più amati, ma anche con le tracce più recenti del loro repertorio. Andiamo ad analizzare alcuni dettagli dell’evento qui di seguito.

La nuova edizione di RDS Showcase 2024, l’evento musicale organizzato da RDS Radio Dimensione Suono, sarà trasmessa su Real Time sabato 7 e sabato 14 dicembre, con inizio alle ore 16:20 (canale 31 del digitale terrestre). Il primo appuntamento vedrà protagonisti Achille Lauro e Ghali. Achille Lauro, fresco della sua esperienza come giudice nella diciottesima edizione di X Factor, parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ghali, invece, ha recentemente pubblicato il suo ultimo singolo, Niente Panico, l’11 ottobre scorso. Il secondo appuntamento vedrà come protagonisti i Negramaro e Tananai. Lo scorso 22 novembre, la band guidata da Giuliano Sangiorgi ha rilasciato il nuovo album Free Love, lanciato dal singolo Marziani e contenente anche il brano sanremese Ricominciamo tutto. Tananai, invece, ha pubblicato il suo nuovo album CalmoCobra il 18 ottobre, preceduto dai singoli Punk love storia e Booster. Alla conduzione del programma troviamo Anna Pettinelli e Roberta Lanfranchi.

Anna Pettinelli, una delle conduttrici di RDS Showcase 2024