Rassegna Musicale InConcerto: Magic Arias and Songs

Il duo Kulig- Zimka protagonista del quinto appuntamento in programma

Dopo lo straordinario concerto di venerdì scorso del violinista russo Vadim Tchijik, Venerdì 20 giugno la musica barocca sarà la grande protagonista del quinto appuntamento in programma della Rassegna Musicale InConcerto.

Nella suggestiva location della chiesa Sant’Orsola a San Giovanni Rotondo assisteremo a un vero e proprio “Viaggio nel Tempo”, con un programma dell’epoca d’oro della storia della musica, il periodo Barocco.

Nato dall’incontro di due talentuosi musicisti polacchi, Magdalena Kulig (mezzo soprano) e Maceij Zimka (fisarmonica), il duo si dedica da anni allo studio e all’esecuzione di brani del repertorio barocco e classico rigorosamente arrangiati per fisarmonica e voce. Il duo che formano è unico, una combinazione di suoni e di emozioni che crea un’esperienza musicale indimenticabile. La fisarmonica di Maciej Zimka è un perfetto accompagnamento alla voce di Magdalena Kulig, creando un sound ricco e emozionante.

Ad aprire il programma della serata di venerdì saranno i brani di Christoph Willibald Gluck (1714-1787)- O del mio dolce ardor (from Paride ed Elena ) Giulio Caccini (1551-1618) Amarilli mia bella George Friedrich Händel (1685-1795)- Ombra mai fu (from Serse)

– Mio cor, che mi sai dir? (from Rinaldo) e non mancheranno brani solistici della fisarmonica con autori come Domenico Scarlatti (1685 – 1757)- Sonate o anche Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Andante KV. 616 e 12 Variations on “Ah vous dirai-je, Maman”.

Un programma così minuziosamente ricercato porterà il pubblico a vivere un ascolto autentico e raro della musica di quel particolare periodo storico.

Magdalena Kulig Ha completato i suoi studi vocali e quelli di Storia della Musica presso l’Accademia Musicale di Wroclaw (Polonia). Si è perfezionata in canto con Gloria Banditelli a Vicenza (Italia) e con da Ingrid Kremling, Della Jones e Cheryl Studer. È stata allieva della Dartington International School (UK) e del Richard Strauss Institute di Garmisch-Partenkirchen ed è vincitrice di concorsi internazionali di canto. Cantante lirica e concertistica internazionale ha cantato al Festiwal Wratislavia Cantans, all’Oper im Berg Festival di Salisburgo, al Kammeroper Schloss Rheinsberg e allo Schleswig-Holstein Music Festival. La sua passione per diversi progetti di musica da camera l’ha portata ad esibirsi con il quartetto di sassofoni dei Berliner Philharmoniker “Clair obscur” e in molti paesi in Europa, Sud America e Asia. Ha lavorato con noti direttori come Christoph Eschenbach, Christopher Hogwood e Wojciech Rodek.

Maceij Zimka si è laureato presso l’Accademia di musica di Cracovia (Polonia) nella classe di fisarmonica del professor Janusz Pater, ha conseguito anche un dottorato di ricerca dell’Accademia. È vincitore di numerosi concorsi strumentali, sia polacchi che internazionali. Tra gli altri ha vinto il 1° premio al I Concorso Internazionale di Fisarmonica di Vilnius o il 1° Premio al 47° Festival Internazionale della Fisarmonica di Klingenthal (categoria musica da camera). È un musicista attivo che esegue musica classica e moderna. Si è esibito in numerosi festival, tra cui “Sound” a Newcastle upon Tyne (Inghilterra), “Les Cles du Classique (Francia/Spagna)”, “Concerts at Lempertz” (Belgio), “Ibla Music Festival” (Italia). “Condividi.Musica.Leipizg.” (Germania), “Prikarpacka Vesna” (Ucraina), “Audio Art Festival”, “MOZG Festival”, “Euro Chamber Music Festival”, “Wawel at Dusk Festival” (Polonia). Maciej Zimka è stato anche in tournée negli Stati Uniti e in Israele. È anche un compositore attivo: compone per fisarmonica, altri strumenti e formazioni cameristiche. Ha vinto il Grand Prix al VII Concorso Internazionale di Composizione a Sanok (Polonia).

Un appuntamento imperdibile pertanto non solo per gli appassionati, ma per quanti vorranno cogliere l’occasione di assistere ad un concerto unico nel suo genere in una location altrettanto particolare come quella della Chiesa Sant’Orsola.

Appuntamento pertanto venerdì 20 giugno alle ore 20.00 presso la Chiesa Sant’Orsola di San Giovanni Rotondo.

Per informazioni

info@duocaputopompilio.com – www.duocaputopompilio.com/rassegna-in-concerto

L’ingresso ai concerti è consentito esibendo il tesseramento all’intera stagione concertistica o con contributo associativo per singolo evento. Ingresso libero per ragazzi fino ai 14 anni.