Rassegna jazz “Green Note” in Foresta Umbra: sabato 7 agosto grande appuntamento con Gegè Telesforo e il 16 chiusura con Guitart di Tosques e Plasmati

Dopo Nick the Nightfly, il Fabio Zeppetella 4tet (con Ares Tavolazzi-Roberto Gatto-Roberto Terenzi) e il trio Francesca Tandoi/Amedeo Ariano/Luca Bulgarelli arriva al Green Note un’icona del jazz italiano: Gegè Telesforo. Il suo sodalizio con Renzo Arbore l’ha reso uno degli artisti più noti del piccolo schermo grazie anche allo straordinario talento musicale che l’ha portato a vincere numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Gegè ha firmato la direzione artistica della rassegna “Gargano Jazz&Food” che chiuderà – dopo il suo concerto del 7 agosto già sold out – il 16 con Guitart di Antonio Tosques e Dino Plasmati. Info, costi e prenotazioni: +39 0884 594685

Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, nella Foresta Umbra – con le faggete vetuste patrimonio Unesco a fare da quinte in un anfiteatro naturale unico al mondo – la tappa Gargano del “Green Note” giunge al suo quarto appuntamento.

La rassegna, che unisce e celebra le eccellenze Unesco (jazz, dieta mediterranea e Foresta Umbra), è un innovativo progetto di marketing territoriale e culturale promosso da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Parco Nazionale del Gargano, ideato ed organizzato dall’Agenzia di marketing e comunicazione Scopro – in collaborazione con Elda Hotel ed il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo.

Sabato 7 agosto in programma l’attesissimo concerto del direttore artistico della rassegna ed icona del jazz italiano, “Gegè Telesforo 4tet”, che sarà accompagnato da Dario Deidda (bass), Domenico Sanna (piano&keys) e Michele Santoleri (drums).

Solo da questo connubio tra GeGé e Dario fatto di amicizia e stima, prima che di tecnica e condivisione di stile artistico, poteva nascere un live così felice, allegro e allo stesso tempo complesso e ricercato. Un concerto speciale, elegante, carico di passione e di valori umani ed artistici, che unisce il repertorio e l’esperienza di GeGè e Dario all’energia di Domenico e Michele, due giovani, eccezionali musicisti.

Gegè Telesforo ha vinto il “Jazzit Award” per 10 anni consecutivi dal 2010 al 2019 come miglior voce maschile, che corona un periodo importante caratterizzato da un numero incredibile di concerti a dall’affermarsi delle sue molteplici attività. Telesforo è musicista e vocalist: “Songbook”, libro di spartiti e compilation on line, é la raccolta dei suoi numerosi successi.

Il 27 marzo 2020 è uscito il suo nuovo lavoro “Il mondo in testa”. Gegè è anche ricercatore e divulgatore musicale: con il programma “Soundcheck” per Radio24 dove presenta novità ed artisti di tutto il mondo, anche scoperti con un lavoro di ricerca ed approfondimento di grande spessore e qualità, nonché comunicatore tv; con il suo programma “VariazioniSuTema” per Rai5, parla dei musicisti, della loro vita, della loro musica. Il racconto dell’arte e del mestiere della musica, con quella chiave ironica, comune denominatore di denominatore di tutte le attività di GeGé.

A chiudere la rassegna “Green Note – Gargano Jazz&Food”, lunedì 16 agosto, sarà “Guitart quartet” di Antonio Tosques & Dino Plasmati e con Bruno Montrone e Marcello Nisi.

È necessaria la prenotazione. Info e costi +39 0884 594685 | +39 353 3039282 | info@eldahotel.it