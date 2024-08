Raphael Rossi: “Rinuncio al mandato a seguito di richiesta politica Sindaca di Foggia”

In seguito alla richiesta di presentare le dimissioni ricevuta dalla Sindaca di Foggia via Pec il 02/08 scorso sono a trasmettere la mia rinuncia a proseguire il mandato non appena sarò sostituito nel consiglio di amministrazione di Amiu Puglia spa.

In questo anno ho rappresentato Foggia nella azienda delle città di Bari e Foggia ottenendo alcuni risultati importanti tra i quali vorrei ricordare la contabilità industriale per centro di costo per Bari e per Foggia, sia per i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento che per gli impianti. Tale analisi ha fatto emergere come per il 2023 vi sia stato un utile dalla gestione di Foggia per 1,5 milioni di euro ed una perdita dalla gestione di Bari per 2,1 milioni di euro. Si rimandano agli elementi di dettaglio presenti nel bilancio Amiu 2023 approvato il 21/06 scorso.

Per Foggia abbiamo curato insieme con la struttura tecnica di Amiu la ricerca di una nuova sede per i servizi operativi, il nuovo contratto di servizio, i finanziamenti del PNRR per contenitori e mezzi, lo sviluppo del porta a porta, la revisione del Piano industriale.

Voglio ringraziare Legambiente, Rifiuti zero e Libera cosi come i tanti cittadini attivi per i confronti e dibattiti cui ci siamo conosciuti o ritrovati. Un saluto alle persone di Amiu che tutti i giorni si impegnano, spesso svegliandosi prima dell’alba, per pulire la città e difenderla dai rifiuti.

Come avevo detto a sua Eccellenza Dott. Vincenzo Cardellicchio al momento del conferimento del mio incarico, Vorrei incoraggiare tutti a proseguire a fare sempre meglio, perseguendo i valori di trasparenza, integrità ed efficienza, mettendo al primo posto l’attenzione verso i cittadini e l’ambiente.

E’ stato un onore e un privilegio rappresentare la città di Foggia.

Grazie.

Raphael Rossi