Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme a pranzo

Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme a pranzo. “Dapprima baci, carezze furtive e poi un pianto inaspettato”. I due fanno parte del cast di “Buongiorno Mamma”. La fiction è trasmessa da Canale 5, la coppia è stata fotografata a Roma in “atteggiamenti complici”.

“Gli avventori del ristorante hanno potuto fare a notato l’affettuosa intimità”

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati fotografati insieme a pranzo in un famoso ristorante romano. I due attori, che recitano insieme nella fiction “Buongiorno Mamma 3”, trasmessa da Canale 5, erano insieme a pranzo.

Dagospia, famosa testata di gossip, ha scritto che Raoul Bova sarebbe stato visto a Roma, al ristorante “Quinto”, in compagnia di Beatrice Arnera, attrice trentenne con cui fa parte del set della fiction “Buongiorno Mamma”, trasmessa da Canale 5.

L’indiscrezione segnala gesti affettuosi e una complicità tra i due

“baci galeotti, abbracci e carezze furtive” hanno attirato l’attenzione dei presenti. Poi c’è stato un “improvviso pianto dell’attore”, la commozione è stata irrefrenabile. Non c’è stata nè una conferma, nè una smentita da parte dei diretti interessati.

Dagospia ha segnalato solo un’indiscrezione, visto che la coppia potrebbe aver deciso di trascorrere semplicemente qualche ora insieme, come colleghi, come avevano trascorso insieme sul set della fiction Rai.

L’avvistamento dopo lo scandalo Ceretti

Bova e Arnera sono stai avvistati dopo le polemiche dei mesi scorsi per gli audio e le chat dell’attore con Martina Ceretti. Fabrizio Corona li aveva fatti finire al centro del gossip per tutta l’estate. Poche settimane fa, l’attore era stato ospite a Verissimo.

Nello studio Raoul aveva commentato pubblicamente per la prima volta lo scandalo. Inoltre aveva dichiarato di essere estraneo a responsabilità. “Se sei convinto di esserti comportato nel migliore dei modi con te stesso bisogna camminare a testa alta. È stata ripresa la notizia da una persona che pubblica su un sito delle notizie che provenivano da illecito. Bisognava bloccare in partenza il tutto, forse“, le parole.

