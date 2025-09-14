[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raoul Bova affronta per la prima volta in televisione lo scandalo che lo ha coinvolto quest’estate, parlando apertamente del dolore provocato dalla diffusione di audio privati. Ospite di ‘Verissimo’, l’attore 53enne ha spiegato quanto questa vicenda lo abbia segnato profondamente, sottolineando che il fatto di essere padre di quattro figli rende tutto ancora più difficile. Bova ha raccontato di aver subito un grande dolore, soprattutto perché ha visto violata la propria privacy e ha sottolineato la violenza di questa situazione, che ha definito “una violenza”.

Il rapporto con Rocio Munoz Morales

L’attore non ha chiarito se la vicenda abbia comportato un tradimento nei confronti dell’attuale compagna, l’attrice Rocio Munoz Morales, madre delle sue due figlie Luna e Alma, ma ha ricordato che la loro relazione si era conclusa da tempo. Ha inoltre ribadito di aver rifiutato le minacce di estorsione, rispedendo al mittente le richieste di denaro per non rendere pubblici gli audio. Bova ha concluso affermando di aver resistito alle intimidazioni e di aver pensato soprattutto ai suoi figli, che sono il centro della sua vita e a cui dedica tutto il suo amore.