Raoul Bova e Arnera: video 2023 torna virale su TikTok oggi

Un vecchio video del 2023 con Raoul Bova e Beatrice Arnera è tornato virale su TikTok nelle ultime ore. Nel filmato, l’attore romano finge scherzosamente di essere Andrea Pisani, oggi ex fidanzato di Arnera, in quello che sembrava un gioco tra amici.

Dalla parodia alla realtà

Il clip, pubblicato originariamente sul profilo della Arnera, assume oggi un significato diverso. All’epoca si chiamavano “amore” per scherzo, ma guardandolo oggi quelle parole sembrano profetiche. La coppia Bova-Arnera è ora ufficiale dopo la separazione dell’attore da Rocío Muñoz Morales.

I fan commentano divertiti la coincidenza. La storia tra i due è nata sul set e si è consolidata negli ultimi mesi. Fanpage ha seguito l’evoluzione della relazione dall’inizio.