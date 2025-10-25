[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cinema, morto l’attore Mauro Di Francesco

È morto Mauro Di Francesco, uno degli attori più noti delle commedie italiane degli anni 80. Di Francesco ha partecipato a tanti film comici di successo, tra cui in “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, “Vacanze al mare” e “Abbronzatissimi”. Aveva 74 anni ed era malato da tempo.

erry Calà lo ha ricordato sui social scrivendo: “Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori. Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio”. Mentre Diego Abatantuono ha scritto: “Mio bel Maurino che per ridere insieme avresti fatto qualsiasi cosa”.