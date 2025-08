Raoul Bova: Bernardini De Pace querela Corona “audio modificato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raoul Bova, attraverso la sua legale, Annamaria Bernardini De Pace, ha presentato una querela per diffamazione nei confronti di Fabrizio Corona. La causa nasce dalla diffusione di un audio modificato, che riguarda una conversazione tra la stessa Bernardini De Pace e Corona, riguardante il caso Bova-Ceretti.

L’audio di Corona è manipolato?

Corona aveva condiviso sui suoi canali un frammento audio che, secondo l’analisi di un consulente, era stato manipolato con diversi tagli, alterando il contenuto originale e screditando l’avvocata. In particolare, Corona aveva mostrato l’immagine di Bernardini De Pace, accompagnando la diffusione di insulti gratuiti e false notizie, sfruttando l’eco mediatica dell’inchiesta. La querela si basa anche sul fatto che la pubblicazione dell’audio sarebbe stata fatta senza autorizzazione, in violazione della privacy di Bova.

La vicenda si inserisce nel contesto del gossip riguardante il divorzio dell’attore da Rocío Muñoz Morales, il flirt con Martina Ceretti e le polemiche sui contenuti condivisi da Corona. Bernardini De Pace ha inoltre denunciato la diffusione di contenuti manipolati come un tentativo di screditarla ingiustamente, evidenziando come Corona abbia trasformato un commento privato in un attacco pubblico e diffamatorio.