Rally Costa del Gargano: strade chiuse sabato 9 e domenica 10 aprile

SABATO E DOMENICA APPUNTAMENTO CON IL RALLY COSTA DEL GARGANO, CHIUSURA STRADE E ORARI PROVE

Sabato 9 e domenica 10 si svolgerà la prima edizione del Rally Costa del Gargano.

CHIUSURA STRADE

Sabato 9 aprile

SS 89 (tratto Mattinata/Bivio Cavola) chiusa dalle ore 8 alle 15.30

SP 55 (tratto Macchia-Monte Sant’Angelo) chiusa dalle ore 17.30 alle 23.30

Domenica 10 aprile

SP 89 – DIR B (Tratto Bivio Cavola/Monte Sant’Angelo) chiusa dalle ore 8 alle 15.30

SP 52 B (tratto bivio Carbonara/bivio Carpino) chiusa dalle ore 9 alle 17

LE PROVE

Le prove saranno tre:

la Macchia-Monte Sant’Angelo da ripetere due volte il sabato sera alle 19:54 e alle 21:52 su un percorso di poco più di 9 km.

La domenica ci saranno cinque speciali di cui tre sulla Mattinata-Monte su un percorso di poco più di 6 km alle 10:37, alle 14:21 e alle 16:07,

due sulla Carbonara, su un percorso di 9 km, alle 11:04 e alle 14:58.

Durante la manifestazione è prevista la possibilità per appassionati e non di ammirare da vicino le auto in gara.

Ciò sarà possibile con il riordino in Piazza della Beneficenza a Monte Sant’Angelo alle 20:13 del sabato per 60 minuti;

a Manfredonia in piazza Diomede alle 22:50 del sabato e alle 12:14 della domenica.

La manifestazione si chiuderà la domenica alla Marina del Gargano dove si svolgerà la cerimonia di premiazione alle 17.

