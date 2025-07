[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rai 1 proporrà un tema sentimentale attraverso un nuovo dating condotto da Mara Venier: quando è stato trasmesso e come funziona? Zia Mara, non solo rimarrà a Domenica In, condurrà anche un programma speciale sulla prima rete nazionale. Di che si tratta? Di amore!

Le stagioni dell’amore e il nuovo dating show della Rai condotto da Mara Venier parlerà d’amore

Come funziona Se mi lasci non vale? Iniziamo dicendo che il genere è Sentimentale. Prodotto in Italia, verrà trasmesso il sabato pomeriggio da Rai 1. Condotto da Mara Venier, sarà composto da concorrenti over 60.

Le stagioni dell’amore con Mara Venier ecco come si è gareggiato

Mara Venier e i concorrenti, tutti over 60, si sono nasconderanno, attraverso degli avatar. Mostreranno il loro viso da giovani. Dopo la scelta i veri protagonisti potranno incontrarsi. Le stagioni dell’amore è un programma televisivo italiano condotto, o meglio, narrato da Mara Venier. E’ stato trasmesso il sabato pomeriggio dalle 14:00.

Gli avatar ventenni saranno quindi guidati e comandati dagli stessi protagonisti. I veri concorrenti entreranno in scena solo dopo la scelta finale. I protagonisti, potranno conoscere tre pretendenti in questo creativo e romantico. I volti degli avatar cercheranno di assomigliare e verranno creati igrazie a delle fotografie messe a disposizione dagli over 60.

Mara Venier sarà la narratrice de Le stagioni dell’amore che, come ha spiegato Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento day time, “spiegherà le storie e introdurrà i protagonisti. Abbiamo scelto lei perché è l’incarnazione del diritto degli over 60 di trovare e vivere l’amore”. Mellone ha poi aggiunto: “È un format originale, in cui i protagonisti si incontreranno attraverso avatar con i volti di 20enni, che saranno scelti in base alla fotografia dei veri protagonisti da giovani”. Mentre la conduttrice di Domenica In ha spiegato che all’inizio era un po’ restia nell’accettare questo nuova sfida perché l’impegno domenicale è notevole ma poi ha voluto sperimentare qualcosa di diverso e quindi è possibile vederla in questa nuova avventura televisiva.

La regia de La stagione dell’amore è di Alberto Di Paola e Giuseppe Bianchi. Poi ci sono il produttore esecutivo Bluyazmine Laura Sartorelli Delegato Rai Francesca Giovannetti In collaborazione con Bluyazmine.

Le stagioni dell’amore sono disponibili anche on demand sul sito di RaiPlay

Il dating show di Mara Venier va in onda il sabato pomeriggio a partire dalle 14:00. La brillante conduttrice di Domenica In, ci sarà con Nek e Gabriele Corsi, anche nella prossima stagione 2025/2026

Mara Venier e Nek segneranno e festeggeranno i 50 anni dello storico contenitore di Rai 1.

