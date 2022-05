“Quinta camminata non competitiva”: appuntamento con la prevenzione domenica 8 maggio 2022

Nuovo appuntamento con la prevenzione targata ASL Foggia.

È in programma domenica 8 maggio 2022, a Foggia, la “Quinta camminata non competitiva”: un modo per promuovere i corretti stili di vita che sono alla base della prevenzione del cancro e per trascorrere una domenica all’insegna del sano movimento e della compagnia.

Il programma prevede la partenza alle ore 9,30 da Piazza Giordano e l’arrivo, lungo un percorso che si snoda attraverso il centro cittadino, a Parcocittà.

Come riportato dall’American Institute for Cancer Research (Disponibile al sito: www.aicr.org/), evidenze scientifiche robuste e concordanti suggeriscono che essere fisicamente attivi e fare esercizio fisico può ridurre il rischio di cancro, aiutare ad avere un peso sano e ridurre il rischio di numerose malattie croniche.

Solo 30 minuti di attività fisica 5 volte a settimana possono fare molto per migliorare la salute. Per ottenere il massimo dall’attività fisica, poi, è opportuno che sia abbinata a una dieta sana.

La “Quinta camminata non competitiva” è organizzata da: ASD Runner Parco San Felice “Correre Donna”; ASL Foggia e “Med Food Anticancer Program” (promosso dal Dipartimento di Prevenzione).

Aderiscono: A.N.D.O.S.; AIDO; AVIS; “Sani stili di vita”; “Yoga della risata”; G.A.M.A. Oncologico; “L’Albero della vita onlus”; “I podisti di Capitanata”; “Associazione Agata”.