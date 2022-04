Questa sera su La7 la serie esclusiva con Zelensky attore

Da più di quaranta giorni il presidente Zelensky è il volto e il simbolo della resistenza in Ucraina. A fronteggiare l’attacco bellico della Russia è questo atipico presidente, dal 20 maggio del 2019 alla guida del Paese. Zelensky, infatti, nel suo precedente passato è stato un attore, uno sceneggiatore e un comico ucraino. Questa sua precedente natura andrà in onda questa sera, a partire dalle ore 21.15, in un appuntamento davvero speciale trasmesso da La7.

Da questa sera, infatti, verrà trasmessa la fortunata serie che vede proprio protagonista Volodymyr Zelensky: “Servant of the people” (servitore del popolo). La serie, registrata fra il 2015 e il 2019, vede Zelensky interpretare il ruolo di un professore di liceo che diventa presidente dell’Ucraina. Il prodotto seriale, già all’epoca, anticipò quella che diventò la storia di Zelensky: ovvero la politica e la presidenza dell’Ucraina.

Questo professore, spinto dai suoi studenti, pur non avendo esperienza politica viene eletto dal popolo per delle sue posizioni anticorruzione. È una serie quasi profetica, per i rimandi alla storia politica del Presidente e per alcune frasi che rispecchiano molto il tragico momento che sta vivendo l’Ucraina. A doppiare Zelensky l’attore e comico Luca Bizzarri. A presentare i tre episodi di questo speciale, invece, ci sarà il giornalista e conduttore Andrea Purgatori.

Il cinema in questo caso anticipa e prevede la realtà. Forse meno drammatica, ma “Servant of the people” non può essere visto oggi se non con occhi increduli. Basterà aspettare il primo episodio. Il prof che ambisce al ruolo di Presidente non ha idea di come ripensare e strutturare la sua immagine pubblica e politica. Qualcuno dei suoi consiglieri gli consiglia un orologio da scegliere. Il Presidente ne sceglie uno. Qualcuno risponde: “Sai chi indossa questo? Punti”. Una battuta che oggi, alla luce del conflitto fra l’Ucraina e la Russia, lascia a dir poco sgomenti.