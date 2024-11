Quattro Rotary Club di Capitanata per il progetto ‘Thakkellapadu:

“Una cittadella per la vita”

Oltre i confini ed il tempo. Per una fratellanza universale.

Si è svolta il 13 settembre, nella splendida cornice del Regiohotel Manfredi, la raccolta fondi del Rotary Club a favore del progetto ‘Thakkellapadu. Una cittadella per lavita’.

L’evento allietato, in fase conclusiva, da una performance del comico foggiano Giovanni Mancini, ha visto la presenza di più di duecento partecipanti, tra soci ed ospiti di quattro Rotary Club di Capitanata: Manfredonia, Foggia ‘Umberto Giordano’, San Giovanni Rotondo e Cerignola.

Dopo i saluti introduttivi del dott. Pasquale Frattaruolo, segretario del Club ospitante, la Presidente Avv. Patrizia Piemontese, ha sottolineato come, “in un’ottica umanitaria e di fratellanza universale, nessuna differenza possa essere fatta tra i bimbi di ogni dove”. A seguire gli altri Presidenti: la dott.ssa Anita Riganti, Presidente del RC di Foggia ‘U. Giordano “che ha ricordato come il Rotary riesca ad arrivare, soprattutto con l’azione di squadra, nelle vite degli altri ed a cambiarle in positivo”, giacchè “ciascuno è responsabile del bene egli altri”. A seguire l’Avv. Rossella Fini, Presidente del RC di San Giovanni Rotondo, con il ricordo del collega Gianluca Rubino, tra i primi promotori del Progetto, recentemente fregiato, per il suo impegno, da un’importante onorificenza in memoria dalle nostre autorità statuali. Il dott. Giovanni Esposito, Presidente del RC Cerignola, che, nel ribadire l’importanza della collaborazione “per migliorare le condizioni di vita degli ultimi tra gli ultimi” ha esaltato il valore dell’amicizia, che travalica i confini.

Toccanti le parole del dott. Luciano Magaldi, Vice Presidente del RC Foggia ‘U. Giordano’, che ha raccontato del suo lontano incontro con Madre di Teresa, che in risposta ad un suo ‘Grazie’ concludeva, profeticamente, con un “Fra qualche anno sarò io a ringraziare te!”.

A distanza di poche settimane il ricavato dell’evento, sta permettendo la costruzione di strutture di notevole importanza in questo villaggio dimenticato dell’Andhra Pradesh nel sud- est dell’India.

Il progetto, iniziato nel 2021, ad opera di un medico, il dott. Cesare Santi, scomparso prematuramente quando era volontario di stanza a Calcutta, prevedeva larealizzazione di una cittadella, su un appezzamento di terreno donato dal sacerdote indiano Pakrash Marlapati, viceparroco e responsabile dei gruppi di preghiera di Padre Pio della Parrocchia di San Giustino in Roma, da dedicarsi a San Pio e Madre Teresa di Calcutta, dotata diun ospedale di primo soccorso, destinato alle partorienti ed ai bambini. L’idea era di rendere il villaggio unmodello per quella regione.

Il Rotary Club ha accolto la sfida sin da subito grazie aiPast Presidents dei Club di Manfredonia, dott. Saverio De Girolamo, Avv. Gianluca Rubino, San Giovanni Rotondo, Foggia Umberto Giordano, Avv. Renata Montini, e con il prezioso ausilio dei dott. Luciano e Rosario Magaldi.

Quest’ anno impegno e solidarietà hanno trovato la via e, proprio nel caro ricordo dell’amico scomparso, i club originariamente aderenti, cui si è aggiunto quello diCerignola, hanno organizzato questa serata di fundraising, volta a diffondere le finalità del progetto.

Nella sua completezza oggi ‘ La cittadella per la vita’ prevede la creazione di diverse strutture ospedaliere, precedute da opere di bonifica in senso lato, tra cui un impianto di acqua potabile – già realizzato -, un giardino ecologico ispirato all’ enciclica ‘Laudato sii’, nonché di un edificio scolastico, destinato all’ educazionemusicale.

Sono previsti altri istituti di istruzione primaria, una biblioteca, una scuola di sartoria, ma anche di formazione per infermieri e un centro studi superiori inambito medico e giuridico.

Con una particolare attenzione alla pace, tema caro ai Rotariani, attraverso la costituzione di un Centro di Preghiera interreligioso.

Quello che sembrava un sogno è diventato un obiettivo concreto grazie all’impegno dei Rotariani.

Con la forza straordinaria del bene. Andando oltre lo spazio ed il tempo.

P.P. e A.P.