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Quattro nuovi istruttori tecnici per il Comune di Manfredonia

Una giornata importante per l’assetto amministrativo e tecnico del Comune di Manfredonia. In data 15/04/2026, presso Palazzo di Città, hanno firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato 4 nuovi istruttori tecnici, figure professionali che mancavano nella pianta organica dell’Ente da oltre un decennio.

Le nuove risorse entreranno immediatamente in servizio presso i settori nevralgici dei Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, garantendo una spinta decisiva alla progettazione e alla cura del territorio. L’operazione è stata resa possibile grazie a una proficua sinergia istituzionale, attraverso l’attingimento dalle graduatorie vigenti dei Comuni di Monte Sant’Angelo e Foggia.

Il commento del Sindaco di Manfredonia: “Diamo il benvenuto ai nuovi professionisti che da oggi mettono le loro competenze a disposizione della nostra comunità. Il settore dei Lavori Pubblici e dell’Ambiente necessitava di nuova linfa per gestire le sfide del PNRR e la manutenzione del nostro immenso patrimonio

Il commento dell’Assessore al Personale, Sara Delle Rose: “Con la firma di oggi colmiamo un vuoto professionale che penalizzava la nostra macchina amministrativa da troppi anni. Basti pensare che le ultime assunzioni di istruttori amministrativi risalgono addirittura al 2012. Voglio ringraziare personalmente il sindaco e le amministrazioni di Monte Sant’Angelo e di Foggia per la straordinaria collaborazione: questo risultato dimostra che la cooperazione tra Enti è la chiave per superare le criticità burocratiche e offrire servizi migliori ai cittadini.”