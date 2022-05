Quattro compagnie aeree interessate al Gino Lisa, ma la pista piccola è un problema

Sono quattro i vettori aerei interessati ad operare collegamenti da e per l’aeroporto pugliese “Gino Lisa” di Foggia. È quanto emerge dalla procedura pubblica che si è appena conclusa ed il cui obiettivo era quello di raccogliere le proposte dei soggetti interessati a volare.

Secondo avionews in pole position nella selezione ci sarebbe l’aviolinea charter Lumiwings, che opera con aerei B-737/300, oltre ad avere in flotta anche velivoli B-737/700. Tra i soggetti interessati c’è anche la neonata compagnia Aeroitalia, che si è detta intenzionata a sviluppare collegamenti dallo scalo “Gino Lisa”, ma che non disporrebbe ancora di un aereo adatto alla pista foggiana.