Quarto Grado, Garlasco e il giallo di Riposto

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Quarto Grado torna questa sera, venerdì 4 settembre, su Retequattro con una puntata dedicata ad alcuni dei casi di cronaca più discussi delle ultime settimane.

Al centro della serata ci sarà ancora il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, con le novità sull’inchiesta e in particolare sulla posizione di Andrea Sempio.

Il consulente Roberto Catanesi avrebbe infatti chiesto di incontrare personalmente Sempio nell’ambito della consulenza personologica affidata dalla Procura di Pavia.

La trasmissione tornerà inoltre sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, episodio per il quale è indagato Francesco Dolci, che continua a dichiararsi innocente.

La difesa dell’uomo presenterà alcuni elementi a sostegno della propria ricostruzione, tra cui una fotografia satellitare relativa al cimitero di Strozza.

Ampio spazio sarà riservato anche alla morte di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata senza vita nella sua abitazione di Riposto il 23 agosto.

La famiglia della giovane non crede all’ipotesi del suicidio e chiede che vengano chiarite fino in fondo le circostanze della sua morte.

Nell’inchiesta è indagato Tony Proietto, amico e frequentatore della donna, che ha sempre respinto ogni accusa e negato qualsiasi coinvolgimento.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzeranno quindi gli elementi disponibili e gli interrogativi ancora aperti nei tre casi, dando spazio anche alle posizioni delle persone coinvolte.

Una serata che promette nuovi approfondimenti su Garlasco, Pamela Genini e sul giallo di Riposto, mentre le rispettive vicende giudiziarie continuano a svilupparsi.

Garlasco, le novità su Andrea Sempio

Il caso Garlasco sarà ancora una volta uno degli argomenti principali di Quarto Grado. L’attenzione si concentra soprattutto su Andrea Sempio, coinvolto nell’inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi.

Tra gli ultimi elementi c’è la richiesta del consulente Roberto Catanesi di incontrare personalmente Sempio per completare la consulenza personologica affidatagli dalla Procura di Pavia. La richiesta dovrà essere valutata dalla difesa, rappresentata dall’avvocata Angela Taccia, che interverrà durante la puntata per fare il punto sulla situazione.

Pamela Genini, la difesa di Francesco Dolci

Spazio anche alla vicenda di Pamela Genini e alla profanazione della sua tomba nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Per il gesto è indagato Francesco Dolci, che continua a respingere ogni responsabilità.

La difesa dell’uomo porterà all’attenzione della trasmissione alcuni elementi ritenuti utili per sostenere la sua versione dei fatti, tra cui una fotografia satellitare del cimitero.

Il mistero sulla morte di Noemi Impellizzeri

Tra i casi affrontati ci sarà infine quello di Noemi Impellizzeri, 33 anni, trovata morta nella sua abitazione di Riposto, nel Catanese, il 23 agosto scorso.

La famiglia della donna non ritiene convincente l’ipotesi del suicidio e chiede che vengano chiariti tutti gli aspetti della vicenda. Tony Proietto, amico e frequentatore di Noemi, è indagato nell’ambito dell’inchiesta ma ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella morte della giovane.

Quarto Grado andrà in onda questa sera, venerdì 4 settembre, su Retequattro a partire dalle 21.30, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

FONTI:

Mediaset Infinity

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